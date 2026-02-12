Juventud logró la hazaña: empató en la hora y avanzó por penales en Libertadores frente a Universidad Católica

En su primera participación en Copa Libertadores, Juventud de Las Piedras necesitaba una hazaña: después de haber caído como local en el Centenario, debía vencer a Universidad Católica de Ecuador en la altura de Quito. El partido se puso cuesta arriba para los pedrenses que quedaron por dos goles abajo en la serie, pero la empataron en los minutos de descuento y clasificaron a la siguiente fase en los penales.

Primer tiempo:

El Pedrense salió a jugar el partido de igual a igual y encontró la forma de llevar peligro al arco de Romo por las bandas. Primero fue una combinación entre Pablo Lago y Agustín Alaniz que llegó a centrar al igual que Bruno Larregui poco más tarde. Llamativamente, el equipo ecuatoriano le estaba dando la pelota y terreno a Juventud, pero parece que el plan de los de Diego Martínez salió a la perfección.

Católica tomó a Juventud retrocediendo y dos jugadores de equipo ecuatoriano pudieron más que los cinco del pedrense que se encontraban en su mitad de cancha. Se juntaron los panameños y Everaldo Rose puso a su compatriota José Fajardo ante los zagueros del equipo uruguayo, los dejó fuera de acción con un amague y definió de zurda al palo derecho de Seba Sosa que nada pudo hacer.

¡¡FAJARDO HIZO TODO BIEN!! ¡¡LA BAJÓ, GUAPEÓ Y DEFINIÓ A COLOCAR AL ÁNGULO!! Golazo para el 1-0 (2-0 global) de la U. Católica ante Juventud por la Fase 1 de la #Libertadores.



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En la pausa de hidratación, el Gallego Méndez le dijo a sus dirigidos que estuvieran más cerca, más juntos y cerró diciéndoles: "¡No tengamos miedo!".

Y no lo tuvieron. Poco después Pablo Lago, el único cambio respeto al partido de ida, le metió un pase filtrado al desborde de Federico Barrandeguy y este un excelente centro llovido al segundo palo a Renzo Sánchez que resolvió perfecto con un cabezazo con pique al piso para vencer a Romo y marcar el primer gol de Juventud por Copa Libertadores.

¡¡PARA DELIRIO DEL GALLEGO MÉNDEZ!! Cabezazo goleador de Renzo Sánchez para el 1-1 (1-2 global) de Juventud ante U. Católica en Ecuador.



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Juventud se puso un partido y se animó a más. Cerca del descanso, Alaniz le metió un buen pase entre líneas a Bruno Larregui, este se metió al área y fue derribado por el arquero Rafael Romo. El árbitros Yael Falcón Pérez pitó penal sin dudarlo y tampoco titubeó Federico Barrandeguy que eligió el ángulo derecho del arquero, cambió penal por gol, dio vuelta el partido y empató la serie para el entretiempo .

¡¡EL JUVE QUIERE HACER HISTORIA EN ECUADOR!! Gol de Barrandeguy para el 2-1 de Juventud ante U. Católica... ¡La serie quedó 2-2 y, por ahora, hay penales para definir quien avanza a la Fase 2!



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Agustín Alaniz de Juventud y Jeronimo Cacciabue de Universidad Católica de Ecuador en el duelo entre ambos por Copa Libertadores. Foto: AFP

Segundo tiempo:

Para Juventud no hubo altura y, después de la charla de su entrenador, tampoco miedo. Otra vez Larregui y otra vez penal. Después de un envío largo, el punta del pedrense dejó desairado al arquero y quedó emparejado con Luis Cangá que lo tomó del brazo y terminó cometiéndole penal. Otra vez el árbitro no dudó, pero esta vez el equipo uruguayo cambió de ejecutante. Pablo Lago se hizo cargo, cambió de perfil antes de comenzar la carrera y engañó a Romo para el tercero del pedrense que pasó a estar arriba en la serie por primera vez.

¡¡GOL DE LAGO PARA EL 3-1 DE JUVENTUD ANTE U. CATÓLICA!! ¡¡CON ESTE RESULTADO, LOS URUGUAYOS SE METEN EN LA FASE 2 DE LA #Libertadores!!



😎 ¿El festejo? ¡FALSA LESIÓN Y A BAILAR!



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El equipo local se fue con todas sus armas en busca del empate y apenas pasada la hora de juego obligó a Sebastián Sosa a una enorme atajada. José Fajardo cabeceó en un centro frontal, prácticamente en el área chica, y el arquero de Juventud se lució enviando la pelota al córner. Impresionante reacción, pero no valió de mucho porque de ese tiro de esquina vino el descuento de Católica para igualar la serie. Jhon Chancellor se desmarcó y sacó un cabezazo que volvió a sorprender a la defensa de Juventud, al igual que en el Centenario una semana atrás.

¡¡IMPOSIBLE PARA SEBA SOSA!! Centro de Mauro Díaz y cabezazo infernal de Chancellor para el 2-3 (3-3 global) de la U. Católica ante Juventud: ¡PARTIDAZO en Ecuador!



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Nueve minutos más tarde, a los 75, otro dolor de cabeza para el pedrense: José Fajardo picó mano a mano ante Seba Sosa después de un notable pase de Mauro Díaz desde mitad de cancha y el panameño, como en toda la serie, no falló, empató el partido y volvió a poner en ventaja a Universidad Católica en la serie.

¡¡ASISTENCIA TOP DE MAURO DÍAZ Y DOBLETE DE FAJARDO PARA EL 3-3 (4-3 GLOBAL) DE LA U. CATÓLICA ANTE JUVENTUD!! El KNEE SLIDE no salió muy bien en el festejo... 🤣🤣🤣



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Sebastián Méndez mandó a la cancha a todos los jugadores en ofensiva que encontró y tuvo su recompensa en los minutos de descuento. Juventud llenó el área de Católica de gente y a la suerte hay que ayudarla. Gonzalo Gómez intentó una volea, pero falló y terminó asistiendo sin querer a Patricio Pernicone que desvió para que la pelota ingresara pidiendo permiso contra el palo derecho de Romo.

¡¡INSÓLITA CARAMBOLA EN EL ÁREA Y AGÓNICO GOL DE PERNICONE PARA EL 4-3 DE JUVENTUD ANTE U. CATÓLICA!! ¡¡POR AHORA HAY PENALES EN QUITO!!



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Penales:

Luis Canga (UC) | Gol (1-0)

Federico Barrandeguy (J) | Gol (1-1)

Byron Palacios (UC) | Gol (2-1)

Alejo Cruz (J) | Gol (2-2)

Gregori Anangonó (UC) | Gol (3-2)

Gonzalo Gómez (J) | Atajado (3-2)

Jhon Chancellor (UC) | Atajado (3-2)

Ramiro Peralta (J) | Gol (3-3)

Jerónimo Cacciabue (UC) | Atajado (3-3)

Fernando Mimbacas (J) | Gol (3-4)

Renzo Sánchez festeja el primer gol de Juventud por Copa Libertadores, en Ecuador ante Universidad Católica. Foto: AFP

Universidad Católica (E) 3 (3-4) 4 Juventud de Las Piedras

Hora: 21:30

Televisa: ESPN y Disney+

Estadio: Olímpico Atahualpa

Universidad Católica (E): Rafael Romo; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Jhon Chancellor, Eddy Mejía; Everardo Rose (46' Luis Moreno), Jerónimo Cacciabue, Daniel Clavijo (62' Álex Rodríguez), Mauricio Alonso (62' Byron Palacios); Mauro Díaz (80' Saenddy Yanez); José Fajardo (79' Carlos Medina). DT: Diego Martínez.

Juventud de Las Piedras: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más; Renzo Sánchez (62' Ramiro Peralta), Rodrigo Chagas (85' Alejo Cruz), Leonel Roldán, Agustín Alaniz (77' Fernando Mimbacas); Pablo Lago (85' Juan Martín Boselli), Bruno Larregui (77' Gonzalo Gómez). DT: Sebastián Méndez.

Amarillas.Mejía, Cangá, Fajardo, Yanez (UC); Más, Roldán (JUV). Rojas. No hubo.

Árbitro: Yael Falcón (ARG)

Asistentes: Sebastian Raineri y Pablo Acevedo (ARG)

Cuarto árbitro: Sebastian Zunino (ARG)

VAR: Pablo Dovalo y Lucas Novelli (ARG)

La previa:

El jugador destacado del primer partido en Montevideo fue el arquero Rafael Romo. El hombre de la selección Vinotinto se lució y si Juventud no rescató al menos un empate fue su gran actuación. En el primer tiempo le sacó un remate desde afuera a Agustín Alanís y otro a quemarropa a Bruno Larregui. En el complemento tuvo que participar aún más y descolgó del ángulo un remate de Emmanuel Más y un gran tiro libre de Pablo Lago.

Los pedrenses llegan a Quito sabiendo que fueron protagonistas y merecieron más en el partido de ida, pero con el cuidado de que enfrentan a un equipo que se hace fuerte de local y de hecho, en la temporada pasada, ganó su grupo de Copa Sudamericana, que compartió con Cerro Largo, aunque después cayó en octavos de final.

Juventud viene de perder precisamente con el arachán por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, pero esta noche buscará cortar la mala racha con una victoria que lo haga avanzar a la siguiente fase de Libertadores para seguir persiguiendo el objetivo de meterse en fase de grupos. Martín Cáceres, que jugó en el torneo local, volverá a estar en el banco de suplentes por Copa.