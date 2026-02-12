Flavio Perchman definió como "un mamarracho" la prohibición de mascotas y opinó de la música previa al clásico

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, habló este jueves y dio su opinión acerca de la resolución que tomó la Mesa Ejecutiva de la Liga AUF Uruguaya de no permitir más el ingreso de las mascotas —niños que acompañan a los planteles cuando ingresan al campo de juego— en ninguno de los partidos de la temporada 2026.

Al ser consultado por "Todo Pelota" (Carve Deportiva) sobre qué opina acerca de que los dos equipos salgan juntos al campo de juego, respondió: "A mí no me genera nada del otro mundo, pero me parece que está bien, lo que no me parece bien es esto de las mascotas, me parece un mamarracho. Que limiten el número de mascotas, que no haya gente con barba saliendo de mascota me parece bárbaro, ahora de ahí a que le impidan a una de las cosas más lindas que tiene el fútbol que es la ilusión de los niños coartarse me parece un disparate”.

En referencia a la música que colocaron con alto volumen hasta los minutos previos al comienzo de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional, Perchman opinó: "Ayer lo hablamos en directiva, no nos resultó ni práctico ni entendible ni nada, no nos pareció. En directiva salió el comentario y dijimos: ‘Che, no tuvo mucho sentido los DJ´s en un clásico que vos querés que te cante el de enfrente y vos cantarle después‘. Todavía que ya tenemos pocos clásicos con hinchada, cuando los tenemos hay que aprovecharlos".

