Juventud: del "a 3000 metros de altura la banda hizo tremendo esfuerzo" de Larregui al "soñemos en grande" de Sosa

En su primera participación en Copa Libertadores, Juventud de Las Piedras necesitaba una hazaña: después de haber caído como local en el Centenario, debía vencer a Universidad Católica de Ecuador en la altura de Quito. El partido se puso cuesta arriba para los pedrenses que quedaron por dos goles abajo en la serie, pero la empataron en los minutos de descuento y clasificaron a la siguiente fase en los penales.

Tras el encuentro, el entrenador argentino Sebastián Méndez, que había tenido una premonición respecto a los penales, habló en conferencia de prensa y se mostró orgullo tras lo hecho por su equipo. "Para mi es muchísimo, lo que hizo este grupo es inmenso. Es la primera participación del club en Libertadores", expresó el Gallego.

💪🇺🇾 “ESTO ES MUCHÍSIMO, LO QUE QUIERO ES QUE LA GENTE ESTÉ ORGULLOSA DE ESTOS JUGADORES”



-Sebastián Méndez, DT de Juventud de las Piedras, luego de la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores pic.twitter.com/ctenwPU2gZ — Área Deportiva FM 📻🎙 (@AreaDeportivaFM) February 13, 2026

Y añadió: "Estamos creciendo, vamos en búsqueda de eso. Más allá de altura nos enfrentamos a un rival duro. Siempre dimos la cara".

"Lo que quiero es que la gente esté orgullosa de estos jugadores. Lo han dado todo, casi ningún equipo le jugó a Católica como nosotros acá. Nunca nos dimos por vencidos y espero sigamos teniendo ese espíritu de lucha. Estoy inmensamente orgulloso", concluyó el DT.

Sebastián Sosa

Por su parte, el arquero y capitán de Juventud, que se lució atajando dos penales en la serie, expresó: “Muy feliz y orgulloso de este plantel. En la serie hicimos las cosas como para merecer esto. Tenía un técnico que decía que soñar en chico o en grande era el mismo gasto energético y bueno, soñemos en grande. Para el espectador fue un partidazo. Pude aportar mi granito de arena, era importante para mí y para mi familia”, dijo Seba Sosa.

Bruno Larregui

"A 3000 metros de altura la banda hizo tremendo esfuerzo y a la próxima fase", escribió el delantero Bruno Larregui ni bien culminó el partido en Quito, al compartir la foto de su festejo tras concretar la clasificación.

La publicación de Bruno Larregui.

Próximo rival será Guaraní y podría haber un futuro cruce uruguayo

A Juventud de Las Piedras le restan dos fases más para meterse en fase de grupos de Libertadores y ya sabe quién será su próximo rival. El Pedrense jugará ante Guaraní el próximo 19 de febrero como local y viajará a Paraguay el jueves 26 para definir la serie. En la siguiente fase podría haber duelo uruguayo: el que pase irá contra el ganador de la llave entre Independiente Medellín de Colombia y Liverpool.

