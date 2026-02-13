Liverpool 1-2 Defensor Sporting por el Apertura: golazo del Grillito Biscayzacú para el triunfo del Tuerto

Mientras construye el nuevo Belvedere, Liverpool decidió mudarse al Prado para ser local por la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores en el Parque Viera. Este viernes buscaba su primera victoria en su nueva casa ante Defensor Sporting, pero, en un partido muy parejo, el equipo violeta estuvo más fino en ataque y logró sumar sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura.

Primer tiempo:

Con dos equipos que normalmente buscan el arco de enfrente, se podía esperar un partido con muchas situaciones de gol, pero en el primer cuarto de hora al menos no fue así. Los dos estuvieron muy bien en defensa y la jugada de más peligro la tuvo el negriazul con un buen pase filtrado de Garayalde para De Gregorio, que encontró una buena salida y anticipo del arquero Dawson.

Sobre los 25 minutos los equipos se estiraron un poco y llegaron las primeras situaciones de gol. La primera fue para Defensor Sporting en un tiro de esquina bien ejecutado por Biscayzacú que De los Santos llegó a desviar con el pie, pero Garayalde anticipó justo y volvió a mandar al córner.

Casi en la réplica, Mir vio trepar a De Gregorio por banda izquierda y el argentino sacó un centro con rosca muy complicado para la defensa violeta, entre el arquero y la última línea. Barceló no alcanzó a desviar y tampoco Romero llegando por el segundo palo.

El partido estaba parejo, pero el equipo de Román Cuello mostraba más intenciones de jugar en cancha de su rival y encontró algo de recompensa. A los 33 minutos hubo una gran recuperación de Barrios, cedió para Castro, el 77 se acomodó para la zurda y sacó un buen centro que Brian Montenegro desvió muy bien de cabeza para vencer la estirada de Campaña que no pudo llegar a evitar el gol. El primero para el paraguayo en Defensor.

¡DE CABEZA LLEGÓ EL PRIMERO DE DEFENSOR SPORTING!



Tras el centro de Facundo Castro, Brian Montenegro anotó el 1-0 ante Liverpool por el Torneo Apertura.#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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El equipo violeta volvió a tener una buena primera media hora como en la primera fecha, pero se quedó un poco y Liverpool aprovechó. De punta a punta, esta vez De Gregorio apareció por derecha, cedió para Rabuñal y este hacia la izquierda para la llegada de Diego Romero que, con tiro cruzado y bien esquinado, venció la resistencia de Dawson. Segundo en dos partidos para el lateral.

¡DIEGO ROMERO, EN MODO GOLEADOR!



El ex-Nacional convirtió el 1-1 de Liverpool ante Defensor Sporting por el Torneo Apertura.



Viene de anotar un tanto en la primera fecha.#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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Segundo tiempo:

El entretiempo atentó contra el entretenimiento y tras el descanso el trámite del partido volvió a ser disputado y enredado como al inicio del partido. Muchas infracciones y Amaro sumó la segunda amarilla en la visita después de la amonestación de Machado en la primera parte.

Camilo Speranza, esta vez sí en el campo de juego, movió el banco del local. Rabuñal no salió a jugar el segundo tiempo y sobre la hora del partido el negriazul pasó a jugar con doble nueve. Aunque salió Barceló, ingresaron Bentancourt y Machado, y también dejó la cancha Degregorio, que había sido lo mejor del equipo.

Nicolás Garayalde ante Germán Barrios en el partido entre Liverpool y Defensor Sporting en el Parque Viera. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Enseguida de los cambios de Liverpool, llegó el segundo de Defensor Sporting. Agazzi metió un lateral hasta el corazón del área y después de que la peinara un zaguero negriazul y Machado no pudiera conectar, la pelota le cayó a Xavier Biscayzacú que sacó una volea de zurda y de pique al suelo que se metió lejos de Campaña en la cara lateral del palo izquierdo del arquero.

El Grillitó convirtió a los 62 minutos y a los 73 dejó la cancha en la primera ventana de cambios que utilizó Román Cuello. También se retiró Castro e ingresaron Torterolo y Geanfranco Rodríguez. Un poco más tarde salió Machado e ingresó Juan Manuel Jorge, que regresó de su préstamo en Central Español.

UN GOL DERIVADO DE UN LATERAL, ¡ASÍ LLEGÓ EL TANTO DE LA VICTORIA DE DEFENSOR SPORTING!



Xavier Biscayzacu anotó el 2-1 ante Liverpool por el Torneo Apertura.#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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Con la pelota, pasaba muy poco. El violeta se hacía amigo del paso del tiempo y a Liverpool le costaba engranar. El negriazul tuvo solo tres jugadores que repitieron del año pasado en el once titular. Hay que darle tiempo al equipo.

Ezequiel Olivera de Liverpool ante la atenta mirada de Brian Montenegro de Defensor Sporting en el partido entre ambos por el Apertura 2026. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Liverpool 1-2 Defensor Sporting

Liverpool. M. Campaña; F. Perdomo, E. Castillo, S. Laquidaín, D. Romero; M. Rabuñal (46' L. Acosta), N. Garayalde, M. Mir (73' F. Martínez), R. De Gregorio (59' R. Machado); E. Olivera (73' D. Zabala), F. Barceló (59' R. Bentancourt).

DT. Camilo Speranza.

Defensor Sp. K. Dawson; L. Agazzi, G. De Los Santos, M. Caballero, A. Frugone (89' N. Wunsch); M. Amaro, G. Barrios; F. Castro (73' G. Rodríguez), X. Biscayzacú (73' A. Torterolo); A. Machado (79' J.M. Jorge), B. Montenegro.

DT. Román Cuello.

Árbitro: Gustavo Tejera. Asistentes: Andrés Nievas y Amador De Prado. Cuarto árbitro: Anahí Fernandez. VAR: Antonio Garcia y Javier Irazoqui

Amarillas. Garayalde (L), Machado, Amaro, Torterolo (DSC). Rojas. No hubo

Goles. 33' Brian Montenegro (0-1); 44' Diego Romero (1-1); 62' Xavier Biscayzacú (1-2).

La previa:

El negriazul intentará seguir con puntaje perfecto porque en la primera fecha derrotó 2-1 a Albion en el Franzini gracias a los goles de Facundo Barceló y Diego Romero. Su rival de turno, el Tuerto, tuvo una chance inmejorable de llevarse los tres puntos, pero fue empate ante Wanderers, precisamente en el Viera, al que tendrá que regresar. El equipo violeta, que empató 1-1, se puso en ventaja y pudo volver a conseguirla cerca del final pero el delantero Brian Montenegro falló un penal y Kevin Dawson terminó salvando sobre la hora a los de Román Cuello que van por sus primeros tres puntos esta noche.