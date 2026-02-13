El VAR echó a Canobbio y Lucas Villalba debutó en Botafogo durante el tercer clásico que Fluminense ganó en 2026

La noche fue agridulce. Para Agustín Canobbio porque aunque su equipo ganó vio la tarjeta roja a los 60 minutos de juego tras la revisión del VAR, y para Lucas Villalba porque debutó, pero fue con derrota.

Fluminense está invicto en el Brasileirao 2026 y alargó su racha este jueves por la noche al derrotar al Botafogo 1-0 con gol del argentino Luciano Acosta. Esta victoria por la tercera fecha del torneo significó la tercera del año en encuentros clásicos para los dirigidos por Luis Zubeldía.

El extremo uruguayo había tenido un buen inicio de partido, incluso rematando al arco sobre el final del primer tiempo.

Había recibido la tarjeta amarilla a los 26 minutos, por lo que sabía que cualquier falta grave podría dejarlo fuera del partido. Y así fue: cuando iban 60 minutos en el Maracaná, Canobbio fue en busca de una pelota sobre el argentino Álvaro Montoro y en el intento le dio un codazo. El árbitro no advirtió la falta, pero el VAR lo llamó y se le aplicó la roja directa.

Facundo Bernal también fue titular en el encuentro y disputó los 90 minutos en el Flu, mientras que Alexander Barboza completó el partido en el equipo rival.

Con esta victoria ante Botafogo, Zubeldía alcanzó una estadística perfecta en clásicos durante el año: derrotó a Flamengo por 2-1 y a Botafogo por 1-0 en el Campeonato Carioca, y ahora repitió ante el Fogao en la liga nacional.

En crisis, Botafogo perdió su cuarto partido consecutivo de la temporada y el técnico Anselmi se desahogó con los periodistas: "Botafogo no puede vender a nadie más".

El Fogao tuvo como novedad el ingreso del ex Nacional Lucas Villalba, quien ingresó a los 82 minutos de juego. En sus primeros ocho minutos con la camiseta número 77, el extremo uruguayo probó desde el lateral y forzó al arquero del Flu a salir tras su centro.

Lucas Villalba no primeiro lance de ataque com a camisa do Botafogo, jogando de ala, fez ótimo cruzamento superando Vitinho.



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Pese a llegar al equipo durante los primeros días de enero, el Rayito no había podido debutar por la inhibición de FIFA a raíz de deudas con Atlanta United por la transferencia de Thiago Almada que pasó desde el club estadounidense al norteño en julio de 2024. Si el equipo no abonaba, la prohibición tendría una vigencia por tres períodos de inscripción. Finalmente lo hizo y Villalba pudo debutar.

Tras la derrota, el DT Martín Anselmi se desahogó con la prensa y expresó: "Botafogo no puede vender a nadie más. Es simple. Ya ven lo que está pasando. No soy el dueño del club, no decido estas cosas, pero desde mi punto de vista, el Botafogo no puede vender a nadie más".