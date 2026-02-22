Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 16 de febrero al 22 de febrero de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Redacción El País
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Domingo 22 de febrero
Giorgian de Arrascaeta
El Cocho cambió penal por gol para poner el 2-0 parcial de Flamengo ante Madureira por el Torneo Carioca lo que le permitió llegar a su gol 100 con la camiseta del Mengao.
Não é Tufão em Avenida Brasil, mas é Arrascaeta não dando chances pro goleirão! #oioioi #meme pic.twitter.com/ahx3ItLpe4— Flamengo (@Flamengo) February 23, 2026
Nicolás de la Cruz
Desahogo y alivio para el mediocampista uruguayo que volvió a anotar luego de 10 meses ya que su último tanto había sido en abril de 2025 frente a Central Córdoba por la Copa Libertadores.
DE LA CRUZ— Zeca (@tmr6dlr) February 23, 2026
COM ÓDIO pic.twitter.com/QMk61Krfr4
Rodrigo Pollero
En buena racha. Así está el delantero del Táchira del Chino Recoba porque marcó por duplicado en la victoria por 3-2 ante Monagas por el Torneo Apertura del fútbol de Venezuela.
Matías Mier
Bombazo y pico del volante uruguayo que volvió a hacer gala de su pegada con la camiseta del Zacatecoluca de la Primera División del fútbol de El Salvador. Esta vez igual fue empate 2-2 ante Fuerte.
Martín Alaniz
Gol y victoria con la camiseta de Juan Pablo II de Perú para el atacante que sumó su segundo tanto en el equipo peruano. Esta vez fue por 2-1 ante Atlético Grau por el Torneo Apertura.
Gabriel Fernández
El Toro fue el encargado de abrir el marcador para el triunfo de Cruz Azul por 2-1 ante Chivas de Guadalajara en el marco de la séptima fecha del Clausura de México. Son dos goles y cinco asistencias para él en este 2026.
Gabriel Fernández rises highest and buries a thunderous header for Cruz Azul 💥 pic.twitter.com/19zk4L8ZUj— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 22, 2026
Sábado 21 de febrero
Diego Rossi
Estreno de una nueva temporada y con gol para el delantero uruguayo que de todas maneras no pudo evitar la derrota por 3-2 de su equipo, Columbus Crew, frente a Portland Timbers en la MLS.
Diego Rossi with the 🚀 pulls Columbus even just before the half 👏 pic.twitter.com/tmBx4LcnZ7— Major League Soccer (@MLS) February 22, 2026
Agustín Rodríguez
Otro estreno de lujo porque el Toro disputó su primer partido con Atlas en la Liga MX y no solo marcó un gol, sino que además puso el tanto que valió la victoria por 3-2 ante Atlético San Luis.
¡Ahí viene El Toro! ¡Ahí viene El Toro! 🐂— Atlas FC (@AtlasFC) February 22, 2026
El primer gol de Agustín Rodríguez en México fue con Atlas FC, en el Monumental Estadio Jalisco y con La Fiel ❤️🖤
El tanto que nos da la victoria esta noche 🦊#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/c4PYngnKT1
Federico Pereira
Fue goleada por 3-0 de Toluca ante Necaxa y el defensa uruguaya puso uno de los goles para el actual bicampeón del fútbol azteca y fue el primero en 2026 para el exfutbolista de Liverpool.
El gol de Fede Pereira para el 0-3 🇺🇾 pic.twitter.com/14AJIC4sN2— Toluca FC (@TolucaFC) February 22, 2026
Franco García
El delantero uruguayo, surgido en Peñarol y con actualidad en Ferro Carril Oeste, se encargó de poner el 1-1 final para su equipo en los descuentos ante San Miguel por la Segunda División del fútbol argentino.
PFFF, qué GOLAZO AGÓNICO de Franco García para que Ferro le empate a San Miguel en Caballito. ☄️🤯— Primera Nacional (@Primeranaciona) February 22, 2026
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Mauro Méndez
El Ruso sigue en un gran nivel con la camiseta de Banfield y volvió a aportar un gol y una asistencia para una nueva victoria del Taladro, esta vez por 3-0 ante Newells. Lleva tres goles y dos asistencias en seis partidos en el 2026.
¡ENGANCHE Y A COBRAR! Mauro Méndez le ganó la posición a Salomón y venció a Arias para el 2-0 de Banfield vs. Newell's.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026
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Leandro Sosa
Sporting Cristal dejó puntos en la cuarta fecha del fútbol peruano, más allá del gol del volante uruguayo que consiguió su primer festejo en el año en lo que fue empate 2-2 frente a Universitario.
Matías Abaldo
El atacante de Independiente vive un muy buen presente en lo personal y anotó su segundo gol consecutivo, aunque esta vez no pudo permitir la victoria del Rojo de Avellaneda que cayó 3-2 ante Independiente Rivadavia.
¡¡APARECIÓ SOLO Y LO DIO VUELTA!! EN UNA RÁFAGA, MATÍAS ABALDO ANOTA EL 2-1 DE INDEPENDIENTE ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA EN MENDOZA.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026
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Rodrigo Zalazar
El volante sigue haciendo de las suyas en el fútbol de Portugal y en esta ocasión aportó dos goles y una asistencia que fueron clave porque participó en los tres goles del triunfo 3-2 ante Vitoria.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) February 21, 2026
Zalazar 17'
I Liga (#23) | Braga (1)-0 Vitória SC#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA23 #SCBVSC #SCB #VSC
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Zalazar 57'
I Liga (#23) | Braga (3)-2 Vitória SC #LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA23 #SCBVSC #SCB #VSC pic.twitter.com/p9IKEXuq9R
Alfonso Trezza
Arouca goleó 3-0 a Nacional y el atacante fue quien abrió el marcador llegando a su tercer gol en el 2026 y el octavo en la actual temporada luciendo la camiseta del conjunto luso.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) February 21, 2026
Trezza 47'
I Liga (#23) | Arouca (1)-0 Nacional#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA23 #FCACDN #FCA #CDN
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Dylan Nandín
Si Trezza lo abrió, Nandín lo cerró porque puso el 3-0 en ese mismo partido donde Arouca goleó para quedar en el puesto 11 de la Liga de Portugal. Es el primer gol en el año para el delantero.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) February 21, 2026
Dylan Nandín 72'
I Liga (#23) | Arouca (3)-0 Nacional#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA23 #FCACDN #FCA #CDN
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Ximena Velazco
No alcanzó para sumar porque DUX Logroño cayó 3-2 ante Badalona en la Primera División de España, pero la mediocampista aportó su segundo gol en el año.
Esperanza Pizarro
¡Qué bien le sentó el 2026 a la delantera! Deportivo La Coruña ganó 2-1 a Levante y la atacante de la Celeste puso uno de los tantos que significó el quinto en los últimos cinco partidos en el 2026.
🅰️ 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐆𝐮𝐭𝐢𝐞́𝐫𝐫𝐞𝐳 lo envía— Liga F (@LigaF_oficial) February 21, 2026
🎯 𝐄𝐬𝐩𝐞 𝐏𝐢𝐳𝐚𝐫𝐫𝐨 lo culmina
💻 Pon @DAZN_ES y no te lo pierdas#LigaFMoeve | #LevanteDéporABANCA pic.twitter.com/0jqN5VhewL
Federico Viñas
En un partidazo, que terminó 3-3, el delantero uruguayo puso dos de los goles de Real Oviedo que empató ante Real Sociedad y sigue comprometido con el descenso a Segunda División.
¡GRÍTALO URUGUAYO!— DSPORTS (@DSports) February 21, 2026
Federico Viñas ganó en las alturas para marcar el 1-0 de Oviedo ante Real Sociedad en #LaLigaEnDSPORTS.#RealSociedadRealOviedo pic.twitter.com/0SIIbGGSOU
¡DOBLETE URUGUAYO! Federico Viñas capturó el rebote y anotó su segundo gol en el empate 3-3 entre Real Oviedo y Real Sociedad por la fecha 25 de #LaLiga. pic.twitter.com/Bf0ag9GjYz— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026
Guillermo May
En la madrugada uruguaya llegó el primer gol del delantero en el 2026 en el que ya había aportado un par de asistencias con la camiseta del Auckland FC en la Primera División de Australia.
THREE. NIL. 😳— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) February 21, 2026
Guillermo May meets the cut back and buries it, Auckland are running RIOT in the derby.
Watch #WELvAKL live now on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/o92xUfgr2r
Viernes 20 de febrero
Belén Aquino
La atacante uruguaya marcó su primer gol con la camiseta del Corinthians en el Brasileirao femenino. Puso uno de los tantos en el 2-2 frente a Fluminense.
February 21, 2026
Martes 17 de febrero
Bruno Damiani
Por la Concacaf Champions Cup, el delantero uruguayo hizo un doblete para el triunfo por 5-0 de Philadelphia Union ante Defence Force de Trinidad y Tobago en el partido de ida.
Ramón Arias
El Cachila puso el 1-0 de Tigre que se clasificó a la próxima ronda de la Copa Argentina ante Claypole al que terminó superando por 2-0.
¡TIGRE SE PUSO EN VENTAJA!— TyC Sports (@TyCSports) February 18, 2026
El Matador anotó el 1-0 ante Claypole gracias a este cabezazo de Cachila Arias. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/SUO9F09rC8
Lunes 16 de febrero
Juan Ignacio Ramírez
El Colo volvió a Newells y luego de dos partidos, marcó para la Lepra y fue un gol clave porque cambió penal por festejo para el 1-1 ante Riestra cuando se jugaba el minuto 88.
LO REMATÓ CON POTENCIA: el Colo Ramírez cambió penal por gol para el 1-1 de Newell's vs. Riestra en el #TorneoApertura.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/7fZzsGm8FL
Solange Lemos
En la Primeras División del fútbol femenino de México, anotó la mediocampista que puso uno de los goles en la contundente victoria por 6-0 de León ante Puebla. Suma dos goles y una asistencia en este 2026.
65’ Así creó la jugada, y definió ☀️Solange Lemos para la Fiera. 🤯🚀#LEOvsPUE | #NuestroFutFem pic.twitter.com/rQAtmJHyxp— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 17, 2026
Agustín Canobbio
El atacante uruguayo aprovechó un despeje corto de la defensa para anotar en el 3-1 de Fluminense ante Bangú que lo depositó en semifinales del Carioca donde enfrentará a Vasco da Gama.
Canobbio faz o segundo e pede desculpas aos torcedores pela expulsão no último jogo! pic.twitter.com/zxVuZpF5Cp— NASCE O FLU 🇭🇺✝️ (@NasceOflu) February 16, 2026
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