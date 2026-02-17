Darwin Núñez tras ser desplazado en Al Hilal: "Gracias por estar en los momentos que más lo necesito"

La llegada de Karim Benzema revolucionó al Al Hilal y la inclusión del francés tuvo un coletazo negativo en Darwin Núñez. El entrenador Simone Inzaghi tuvo que tomar una decisión y Darwin Núñez quedó fuera de la nómina del equipo para la liga local, la Saudi Pro League. A partir de ahora el uruguayo solo puede disputar la AFC Champions League Elite y ya provecha sus chances: este lunes convirtió un doblete frente a Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

¡QUÉ HERMOSO CABEZAZO, URUGUAYO! Centro perfecto de Rúben Neves para Darwin Núñez, que conectó de cabeza y marcó el 1-0 de Al Hilal sobre Al-Wahda en la Champions de Asia.



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Este martes, tras convertir los goles y solo celebrar el segundo, el delantero de la selección uruguaya publicó un mensaje para su esposa Lorena Mañas y sus hijos.

"Gracias por estar en esos momentos que más lo necesito, siempre por ustedes y para ustedes. Los amo LDCI", escribió el artiguense sobre una foto suya celebrando el segundo tanto en la victoria 2-1 de su equipo.

El mensaje Darwin Núñez tras su doblete con Al-Hilal luego de que lo eliminaran de la nómina del equipo para la liga local, la Saudi Pro League.

Su pareja reposteó la historia del 9 en Instagram y respondió: "Siempre es siempre".

Las iniciales responden a su nombre y a los dos hijos que tienen en común: Darwin Jr., nacido enero de 2022, e Isabella, quien llegó a sus vidas en febrero de 2025. La letra restante es para la hija que Lorena tuvo antes de ponerse en pareja con el uruguayo en 2019.

El presente de Darwin de cara al Mundial 2026

Con estos tantos Darwin llegó a nueve goles en 24 partidos, además de anotarse cinco asistencias con el equipo que dirige el italiano Simone Inzaghi. En la consideración de Marcelo Bielsa, Núñez es titular en la Celeste y su gol un aliciente en medio de un panorama complicado porque el artillero llegará con poco rodaje a la Copa del Mundo.

Leandro Paredes, Darwin Nuñez y Cristian Romero, en Uruguay vs. Argentina por Eliminatorias. Foto: Darwin Borrelli.

El entrenador de Uruguay, que también tiene en consideración a los delanteros Rodrigo Aguirre y Federico Viñas, deberá prestar atención a otros jugadores en su posición y algunos, como Álvaro Rodríguez o Martín Satriano, mantienen un buen nivel en ligas europeas.

Preparación para el Mundial: amistosos con Inglaterra y Argelia

La selección de Uruguay jugará dos amistosos para la fecha FIFA de marzo en lo que será la última en la previa al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio - 17 de julio), certamen en el que la Celeste ocupará un lugar en el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El primero, ya confirmado de manera oficial, será ante Inglaterra, una potencia de Europa que estará en el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá. Ese encuentro ante los británicos está previsto para disputarse el viernes 27 de marzo desde la hora 19:45 de Londres, las 16:45 de Uruguay, en el Wembley Stadium.

Pero además de este encuentro, la selección de Marcelo Bielsa buscó un segundo cruce ante un rival africano, teniendo en cuenta que se va a medir con Cabo Verde, aunque para este última selección sea su primer Mundial. Será el 31 de marzo contra Argelia, selección que no juega una Copa del Mundo desde 2014 y que en la actualidad dirige el bosnio Vladimir Petković.