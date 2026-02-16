¡Sigue insistiendo! Doblete de Darwin Núñez en la victoria de Al Hilal por la AFC Champions League Elite

La llegada de Karim Benzema revolucionó al Al Hilal y la inclusión del francés tuvo un coletazo negativo en Darwin Núñez. El entrenador Simone Inzaghi tuvo que tomar una decisión y Darwin Núñez quedó fuera de la nómina del equipo para la liga local, la Saudi Pro League. El uruguayo solo puede disputar la AFC Champions League Elite, pero aprovecha sus chances y este lunes convirtió un gol frente a Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

Desde la llegada del ex Real Madrid, proveniente del Al Ittihad, Núñez quedó fuera del plantel que disputará el torneo doméstico y de esta manera solo podrá jugar por el torneo continental hasta el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. En el mejor de los casos, el artiguense podrá disputar un máximo de seis partidos hasta la Copa del Mundo. Pero está dispuesto a aprovecharlos.

Este lunes Al Hilal, primero en el Grupo B, recibió como local a Al Wahda que marcha tercero a cinco puntos y Darwin Núñez abrió el camino. A los 19 minutos el capitán del equipo, el portugués Ruben Neves, se hizo cargo de un tiro frontal y buscó el segundo palo que encontró un buen salto y cabezazo del uruguayo para vencer la resistencia del arquero y romper el cero en el marcador.

Gran cabezazo: el primer gol de Darwin Núñez

¡QUÉ HERMOSO CABEZAZO, URUGUAYO! Centro perfecto de Rúben Neves para Darwin Núñez, que conectó de cabeza y marcó el 1-0 de Al Hilal sobre Al-Wahda en la Champions de Asia.



📺 Toda la #AFC Champions League, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tth276kKaU — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026

Era el octavo gol en 24 partidos para el delantero de la selección uruguaya, que además lleva cinco asistencias con el equipo que dirige el italiano Simone Inzaghi. Para la consideración de Marcelo Bielsa, Darwin Núñez es titular en la Celeste y su gol un aliciente en medio de un panorama complicado porque el artillero llegará con poco rodaje a la Copa del Mundo.

El entrenador de Uruguay, que también tiene en consideración a los delanteros Rodrigo Aguirre y Federico Viñas, deberá prestar atención a otros jugadores en su posición y algunos, como Álvaro Rodríguez o Martín Satriano, mantienen un buen nivel en ligas europeas.

Después de que Darwin Núñez abriera la cuenta para Al Hilal a los 19 minutos, el Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos empató el partido por intermedio de Brahima Diarra, dos minutos pasada la media hora, y con esa igualdad en el marcador se fueron al descanso. Sea cual sea el resultado, el equipo del uruguayo ya se aseguró el primer lugar del grupo y atención, porque en la próxima fase podrá incorporar a Karim Benzema a la nómina de este torneo.

Por el segundo palo: doblete para Darwin

El uruguayo parece estar al tanto de que podría tener que pelear el puesto en la AFC Champions League con Benzema y ya le pone presión al francés y al entrenador Inzaghi. A los 77 minutos del partido, Darwin Núñez apareció por el segundo palo para convertir su segundo y el del equipo en la victoria 2-1. 9 goles y cinco asistencias en 24 partidos para el nacido en Artigas.