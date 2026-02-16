Nico Pirozzi se despidió de los Juegos Olímpicos de Invierno: "Difícil explicar lo de hoy; perdón por tan poco"

El uruguayo Nicolás Pirozzi se despidió de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milan tras quedar eliminado en la prueba de este lunes, durante un día de intensa nevada, lo que no le permitió atravesar uno de los obstáculos de la carrera. "Difícil explicar lo de hoy. Muy frustrante, muy", fueron las primeras palabras del esquiador tras el suceso.

"Lo teníamos muy claro desde el inicio, estábamos preparados y de un segundo a otro, out", añadió en un posteo que realizó en Instagram tras culminar su participación. Y añadió: "No era lo que esperaba ni mucho menos, pero a veces pasan estas cosas y es parque del proceso de aprender".

Por último, el esquiador agradeció a "todos por sus mensajes y apoyo" y dijo: Perdón por tan poco". Más allá de su tristeza, Pirozzi hizo historia devolviendo a Uruguay a los Juegos Olímpicos de Invierno tras 28 años, compitiendo en la modalidad de slalom gigante.

El mensaje de Pirozzi. Foto: Captura.

En su debut, en el cual compitió con 81 participantes, el representante Celeste terminó en en el puesto 36, a 13 segundos del vencedor, y fue uno de los 69 deportistas en completar las dos carreras de la competición. Fue de menos a más, finalizó en el puesto 43 la primera etapa, con un tiempo de 1:22:99, poco más de nueve segundos por encima del líder, mientras que en la segunda mejoró completamente su tiempo, al terminar el circuito en 1:15:66, a 4.58 del ganador. De esta manera totalizó la competición con un tiempo de 2:38:65, que lo depositó en la mitad superior de la tabla.