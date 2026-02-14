Nicolás Pirozzi debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno con una destacada participación en slalom gigante

Nicolás Pirozzi hizo historia. El esquiador devolvió a Uruguay a los Juegos Olímpicos de Invierno tras 28 años, tras competir en la modalidad de slalom gigante. Entre 81 participantes, el representante Celeste terminó en en el puesto 36, a 13 segundos del vencedor, y fue uno de los 69 deportistas en completar las dos carreras de la competición.

El uruguayo fue de menos a más, finalizó en el puesto 43 la primera etapa, con un tiempo de 1:22:99, poco más de nueve segundos por encima del líder, mientras que en la segunda mejoró completamente su tiempo, al terminar el circuito en 1:15:66, a 4.58 del ganador. De esta manera totalizó la competición con un tiempo de 2:38:65, que lo depositó en la mitad superior de la tabla.

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen hizo historia grande para su país. No solo fue el primer atleta de su nacionalidad en conseguir una medalla en toda la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, sino que además se quedó con el oro. El esquiador representa a Brasil desde 2024, de donde es su madre, mientras que previamente formó parte de la delegación de Noruega, donde nació, y con quien se colgó siete medallas de plata, y dos de bronce. Lideró la primera carrera de principio a fin, y luego pudo sostener la ventaja sobre su perseguidor en la segunda, donde pese a terminar en el puesto 11, finalizó medio segundo por encima del suizo, Marco Odermatt, que terminó perdiendo su repunte en el último parcial, cuando tras la finalización del segundo, en la segunda carrera, se había puesto apenas a 0.28 segundos. El país europeo además dominó la parte alta de la competición, completando el podio con Loic Meillard, mientras que Thomas Tumler terminó cuarto. La segunda etapa la ganó el andorrés Joan Verdú que finalizó décimo en la general.

Pirozzi volverá a competir en la modalidad de slalom este lunes. La primera carrera comenzará a las 6:00 de la mañana (10:00 hora local), mientras que la segunda iniciará 13:30.