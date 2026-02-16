Martín Ottado, la promesa del surf uruguayo que sueña ser olímpico: "Mis mayor inspiración son mis amigos"

Martín Ottado tiene 24 años y empezó a surfear a los 12, para seguir los pasos de sus hermanos. 12 años más tarde se consolidó como una de las promesas del surf uruguayo y quien hoy sueña con llevar al país a los Juegos Olímpicos por primera vez en este deporte.

En enero ganó en Punta del Este la Copa Río de la Plata, que corresponde a la primera fecha del ALAS Global Tour, “lo que durante muchos años fue el circuito latinoamericano y ahora se abrió a nivel más global: compite gente de Europa, Estados Unidos y no solo Latinoamérica”, explicó Ottado en entrevista con Ovación.

La etapa no fue una más. “Este año el que gana el ranking del ALAS se clasifica directo a los Panamericanos de Lima 2027”, remarcó. Y Lima 2027 es la antesala obligatoria para soñar con Los Ángeles 2028. Cada punto suma y cada ola cuenta.

El circuito tiene varias fechas anuales y repartes diferente cantidad de puntos dependiendo de las estrellas (de una a seis). “De cuatro estrellas como la de Punta del Este, es decir que puntúa muy bien para el ranking, hay dos más confirmadas”, detalló. La próxima parada será en Perú, de dos estrellas.

La medalla de la Copa Río de la Plata 2026 que ganó el surfer uruguayo Martin Ottado. Foto: Natalia Rovira

Ottado compite en este nivel desde hace años. Además del ALAS, también en el World Surf League y torneos con la selección uruguaya. Un crecimiento sostenido que dio un salto este verano 2026.

“Varias veces me he metido entre los 10 primeros, pero nunca había llegado a una final hasta ahora. Fue mi primera final y la gané en casa”, contó soriente, porque ganar en Uruguay, acompañado de los suyos, tuvo un sabor especial.

Además de que supone una ventaja relativa para los locales: “Puede haber un leve plus porque estamos acostumbrados a olas más chicas e irregulares”, explicó sobre las condiciones del Atlántico Sur.

A la hora de competir, considera clave el aspecto mental: “Diría que en competencia es 90 % mental”. La técnica y lo físico se entrena, pero la cabeza define: “Si fallás de cabeza, se tensa el cuerpo y no fluís”.

Le pasó perder por bloqueos propios. “Muchas veces. Pero gracias a eso pude aprender. Desde hace seis años practico la respiración y meditación con mi coach Francisco Pérez, el ‘Chifle’, que me ha dado muchas herramientas mentales”.

El uruguayo Martín Ottado en la Copa Río de la Plata 2026. Foto: Comunicación Sur

"Mis mayor inspiración son mis amigos"

Como el surf es una especie de legado familiar, cuando decidió apostar de lleno por el deporte, encontró respaldo. “Mis padres fueron abiertos cuando decidí hacerlo profesional, porque además mis hermanos siguen surfeando por hobby. Pero yo soy el único profesional de la familia”.

En quinto de liceo se fue a México, donde también tiene nacionalidad. “Terminé el bachillerato en línea y pude seguir entrenando”, recordó. Hoy cursa una licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación, también a distancia porque viaja todo el año.

Entre los destinos más exóticos que conoció gracias al surf mencionó a Hawái y otros lugares de Centroamérica: “Puerto Rico, Nicaragua... Tienen mucha variedad de olas, tubos, olas largas y perfectas”, describió. Y señaló que tiene pendiente surfear en Europa, Asia y Oceanía: “Me encanatría surfear en Indonesia o Australia, entre los tiburones”, dijo entre risas.

Sobre sus referentes, admitió: “De chico miraba a Marco Giorgi, Lucas Madrid, Sebastián Olarte y Luisma Iturria. Es un viaje que hoy somos rivales, vayamos juntos para todos lados y seamos amigos. Puedo decir que mis referentes y mayor inspiración son mis amigos”.

Y en el plano internacional admira la historia de Ítalo Ferreira y el estilo de Ethan Ewing, similar a su estilo: “Me gusta el surfing de borde, más clásico, no tanto aéreo. Que se vea fluido, con fuerza, velocidad y estética”.