Rutas de América 2026: recorrido, contrarreloj, etapa reina y dónde ver en vivo la tradicional carrera de Carnaval

La tradicional caravana multicolor de Rutas de América enciende motores para salir un año más detrás del pelotón de ciclistas para recorrer el interior del país, en la edición 2026 de la histórica carrera por etapas del ciclismo uruguayo, que comienza el próximo lunes 16 de febrero y se extiende hasta el domingo 22 siguiente, durante la semana de Carnaval.

Desde 1972 es la edición 54º de Rutas de América y en esta oportunidad se disputa a lo largo de siete etapas desde el litoral hacia el este, para terminar en la capital del país. Se puede escuchar y ver en vivo a través de YouTube por Radio Cristal 1470 AM o Radio Nacional 1130 AM.

La primera de las dos competencias más importantes del ciclismo nacional empieza este lunes de Carnaval con una contrarreloj individual en Fray Bentos (Río Negro) de 22 kilómetros de distancia.

Como dato a tener en cuenta, en las últimas semanas se disputaron dos cronos. Una por el Tour de San Carlos de 10 kilómetros que ganó Agustín Alonso del Náutico Boca del Cufré, por delante de Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles) y Pablo Bonilla (Náutico). La otra fue por los Campeonatos Nacionales de 28,5 kilómetros y la ganó Asconeguy, por delante de Alonso y Thomas Silva Coussán.

Rutas continúa el martes con un tramo de alrededor de 190 kilómetros. La segunda etapa se larga de Fray Bentos, llega hasta Palmitas por ruta [2], luego va hacia Dolores por ruta [105] y finalmente llega a Mercedes (Soriano) por ruta [21].

La tercera etapa sale de José Enrique Rodó y llega a Santa Lucía para completar unos 150 kilómetros de competencia por las rutas [2], [12], [23] y [11].

La cuarta etapa es la más pintoresca y considerada por muchos la "etapa reina", porque tiene una complejidad extra en la llegada. Comienza en la ciudad de Canelones, se viaja por la ruta [11], luego se toma la [8] hacia el norte hasta pasar Minas (Lavalleja), para entrar al Salto del Penitente. Desde la entrada del camino hasta la llegada hay ocho kilómetros: los primeros seis con subibajas y los últimos dos con una subida continua, con rampas de hasta el 10% de desnivel.

Pero más allá de lo que pueda pasar ese día, todavía quedarán tres días de carrera con tramos y subidas exigentes. La quinta etapa sale desde Minas por la ruta [60], se sube el repecho de Ramallo apenas salir, y se llega a Rocha capital por la ruta [9].

La largada de la sexta etapa es en un destino peculiar: el balneario La Paloma. Se va por la ruta [15] hasta Rocha y luego se toman las rutas [9] y [12] para llegar el sábado a la ciudad de Maldonado, en las puertas de la Intendencia fernandina.

Finalmente, la última etapa es idéntica a la del año pasado: largada desde la pista de ciclismo “Walter Moyano” en Punta del Este para recorrer unos 150 kilómetros de carrera hasta el Sofitel Carrasco, por la rambla de Montevideo, donde se coronará el nuevo campeón de la primera “grande” del año.

Leonel Rodríguez, Sergio Fredes e Ignacio Maldonado en la llegada de la última etapa de Rutas de América 2025 en Montevideo. Foto: Eduardo Schaucoski

Recorrido de Rutas de América 2026