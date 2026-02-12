La estrategia de Nacho Maldonado para defender el título de Rutas de América: "Sería ideal no ganar la crono"

Hay varios candidatos de distintos equipos bien armados para pelear por la general individual de Rutas de América 2026. Pero entre ellos se destaca, por supuesto, el defensor del título: Ignacio Maldonado, que este año defiende al Armonía Cycles Club de Fray Bentos, precisamente la ciudad que recibe la largada oficial y contrarreloj del primer día de competencia.

El olimareño de 35 años llega en "muy buena forma", aunque asegura esta temporada estar apuntando a la Vuelta Ciclista del Uruguay (en Turismo). Como cae en la primera etapa, dijo que "lo ideal sería ser segundo o tercero en la crono", desde el punto de vista estratégico, pero que es una prueba que no permite escatimar fuerzas y siempre exige "dar el máximo".

Esta temporada viene siempre protagonista en varias carreras, entre las que ganó la Fiesta del Pueblo en Treinta y Tres, la primera carrera del año disputada el 11 de enero.

En diálogo con Ovación, habló de lo que significa largar con el dorsal número [1], de la subida al Salto del Penitente que conoció ayer y de los rivales a vencer, entre ellos su hermano Anderson.

Entrevista a Nacho Maldonado

—Vas a largar Rutas de América con el número [1], como último campeón. ¿Qué significa eso para vos?

—Es un orgullo y una responsabilidad largar como último ganador de Rutas de América. Ya estar en la historia de las grandes carreras del país es algo muy lindo. Tener el dorsal número [1] es un plus, un condimento especial. Nos identifica como el último vencedor y es una motivación extra durante toda la semana.

—También le marca a los extranjeros, por ejemplo, que sos el último ganador. ¿Eso influye?

—Sí, sin duda. Te pone en el radar. Capaz a veces juega un poquito en contra porque sabemos que vamos a estar marcados durante la carrera, pero lo tomo como motivación. Después la carrera pone a cada uno en su lugar.

—Cambiaste de equipo: del Punta del Este al Armonía. ¿Por qué se dio?

—Después de la Vuelta (Ciclista del Uruguay 2025) hubo incertidumbre sobre la continuidad del Punta del Este por un tema jurídico. Yo venía de una excelente temporada y tenía que aprovechar el momento. Armonía me hizo una muy buena propuesta y decidí aceptarla. Además, tenía la posibilidad de volver a correr con Juan Caorsi, que somos amigos y ya compartimos varias temporadas. Eso también fue un plus.

—¿Cómo está conformado el equipo?

—Somos siete: cinco Elite y dos Sub 23. Estamos Juan Caorsi, Francisco Viollaz, Michel Alarcón, Santi Silva, Santi Martínez -que es Sub 23 argentino-, Joaquín Castro y yo.

—¿Tenés rol de líder para Rutas?

—En principio sí. Mi objetivo de inicio de temporada está marcado en Rutas y Vuelta. Este año quiero llegar un poco mejor a la Vuelta. El año pasado venía muy bien, pero tuve el accidente contra el camión después de Rutas y me condicionó. Ahora quiero terminar sano esta carrera y llegar al 100% a la Vuelta.

Leonel Rodríguez, Sergio Fredes e Ignacio Maldonado en la llegada de la última etapa de Rutas de América 2025 en Montevideo. Foto: Eduardo Schaucoski

—¿Es posible estar al 100% en Rutas y también en la Vuelta?

—Es difícil tener dos picos de forma tan seguidos. Hoy estoy en muy buena forma, quizá no al 100 % todavía. La idea es administrar y llegar con ganas al final de temporada. Mis condiciones se adaptan bien a las carreras por etapas y físicamente respondo mejor con el paso de los días.

—La primera etapa es una contrarreloj de 22 km. ¿Cómo la analizás?

—Hay que hacer una muy buena crono porque va a marcar diferencias y ordenar la general. En esa especialidad es difícil regular, siempre uno tiene que dar el máximo. Pero lo ideal sería quedar segundo o tercero a pocos segundos y después ir a la disputa el resto de la semana, pero hay que darlo todo y después el tiempo dirá.

—¿Cómo te fue en las cronos del Tour de San Carlos (30/01) y Campeonatos Nacionales?

—En el Tour de San Carlos iba dentro de los números como para ganar o estar ahí, pero al kilómetro de largar se me salió la cadena. No la pude poner de arriba, tuve que parar a colocarla y volver a arrancar. No sé cuántos segundos perdí ahí, pero terminé a 19” de Agustín Alonso que ganó. Sin ese problema, seguramente estaba en la disputa.

La crono de los Nacionales no la corrí porque venía de una semana bastante cargada de entrenamiento y no quería fatigarme a pocos días de las Rutas. Preferí cuidar la preparación. Y para ocultar un poco las patas también (entre risas).

Ignacio Maldonado (Club Ciclista Punta del Este) en la contrarreloj de Rutas de América 2025. Foto: Eduardo Schaucoski

—Después de la crono aparece el final en el Salto del Penitente como la otra etapa clave. ¿Conocés la llegada?

—Sí, de hecho estar tarde (por ayer) vamos a ir hasta ahí con Juan Caorsi desde Maldonado. La hice en auto, pero en chiva vamos a conocerla ahora. Tenemos unos 100 kilómetros hasta ahí.

Pienso que ahí se va a terminar de ordenar la general. Si no se define, van a quedar los tres o cinco primeros ya marcados. Son ocho kilómetros desde la ruta [8] al Salto del Penitente, pero los primeros seis con subibajas y los últimos dos sí en continua pendiente, con rampas que llegan al 10% supuestamente. Ahí se va a hacer la diferencia.

—¿Se adapta a tus características?

—Sí, se adapta bastante. La idea es llegar bien a ese día porque ahí tenemos grandes posibilidades.

—¿A quiénes ves como principales rivales que cuidar?

—Creo que hay varios equipos fuertes y candidatos para la general. Primero, mi hermano Anderson (del Náutico Boca del Cufré) está en muy buena forma y el recorrido le sienta bien. Agustín Alonso (Náutico) y Roderyck (Asconeguy del Solores Cycles) están haciendo muy buenas cronos. Y también Sergio Fredes, el argentino del Punta del Este, que siempre llega muy bien a estas carreras y es un rival duro.

—En definitiva, ¿cuál es tu objetivo?

—Mi objetivo es estar en la disputa de la general, defender el título. Pero lo importante es que el equipo esté adelante. Después, la carrera dirá si me toca ser líder o apoyar a un compañero.