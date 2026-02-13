Rutas de América 2026: equipos participantes, extranjeros, candidatos y kilómetros de las siete etapas

La tradicional caravana multicolor de Rutas de América se prepara para largar su 54ª edición este lunes 16 de febrero, cuando comienza la semana de Carnaval. En esta oportunidad se disputa a lo largo de siete etapas desde el litoral hacia el este del país, para terminar en la capital el domingo 22.

Se podrá escuchar y ver en vivo a través de YouTube por las transmisiones de Radio Cristal 1470 AM o Radio Nacional 1130 AM.

30 equipos participantes: dos extranjeros

El pasado miércoles se cerraron las inscripciones y se definieron los equipos y corredores participantes. Según averiguó Ovación, en total van a ser 30 equipos los presentes en la largada oficial, 28 locales y dos extranjeros que llegan del norte: Apuana Team y Soul Extreme Racing, ambos de Brasil.

Los de Uruguay son el Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía, Sarandí de Colonia, C. C. Douglas Gilles, Armonía Cycles, C. C. Carmelo, Misiones FC Bicicletería Artigas, C. C. Minas, C. C. Peñarol de Artigas, Juventud de Las Piedras, Federación Canaria de Ciclismo, C. C. Velox de Dolores, Federación Ciclista de Flores, Club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto, Náutico Boca del Cufré, Sportivo Club Olimpia, C. C. Artigas de San Ramón, C. C. Matadero de Pando, Peñarol Colonia Ciclismo, Dolores Cycles Club, Libertad Ciclismo de Salto, Federación Ciclista de Soriano, San Antonio de Florida, C. C. Atenas, C. C. Punta del Este, Club Atlético Independiente, Punta del Este, C. C. Cerro Largo y Club Ciclista Fénix.

Entre todos se destacan el organizador, Fénix, que cuenta entre sus filas con cuatro corredores: Nicolás Arachichú, Fabrizio Anacoreto, Sebastián Colla y Maikel Gonzalez.

Los equipos de punta, que vienen disputando carreras esta temporada, son el Náutico (de Leonel Rodríguez, Anderson Maldonado y Agustín Alonso), Dolores (de Roderyck Asconeguy, Lucas Gaday y Germán Fernández), Armonía (de Nacho Maldonado y Juan Caorsi) y también Cerro Largo, que tiene entre sus filas a uno de los máximos ganadores de Rutas de América con tres títulos: Matías “Piojo” Presa.

Leonel Rodríguez, Sergio Fredes e Ignacio Maldonado en la llegada de la última etapa de Rutas de América 2025 en Montevideo. Foto: Eduardo Schaucoski

Hoja de ruta

Rutas empieza el lunes de Carnaval con una contrarreloj individual en Fray Bentos de 22 kilómetros de distancia.

Continúa el martes con 190 km desde Fray Bentos hasta Mercedes, pasando por Palmitas y Dolores.

La tercera etapa va desde José Enrique Rodó hasta Santa Lucía, un tramo de 158 km de carrera.

La etapa reina es de 151 km entre Canelones y el Salto del Penitente. Los últimos ocho son camino al mirador de Villa Serrana, con una pendiente final de dos km que puede definir la general.

La quinta etapa sale de Minas por la ruta [60], se sube el repecho del Ramallo, y llega a Rocha por la [9] en 150 km de carrera.

La sexta etapa sale de La Paloma y completa 136 km en las puertas de la Intendencia de Maldonado.

La última etapa sale de la pista Walter Moyano de Punta del Este y llega a la rambla de Montevideo (Sofitel Carrasco) en 151 km.