Escándalo en los Juegos Olímpicos de Invierno: expulsan a ucraniano que usó casco con fotos de atletas asesinados

El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este jueves expulsar de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina al ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país, por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país en la competición oficial en la que iba a participar hoy.

El COI asegura que la retirada de la acreditación responde al incumplimiento de la Carta Olímpica y el código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales y fue decidida por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF, por sus siglas en inglés), informó el máximo organismo olímpico en un comunicado.

Heraskevych iba a participar este jueves en las series clasificatorias después de que desafiara al COI en las dos rondas de entrenamiento desarrolladas el martes y el miércoles al lucir el casco como homenaje a deportistas muertos en la guerra como la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, entre otros.

Después de varios contactos previos, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, hizo hoy un último intento y se reunió con Heraskevych, de 26 años, antes del inicio de la prueba para tratar de convencerlo, pero al "negarse a cambiar de postura" y no aceptar "ningún tipo de compromiso", se optó por la expulsión.

"El COI tenía un gran interés en que Heraskevych compitiera. Por eso, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de abordar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo", argumenta la institución con sede en Lausana.

El caso de Heraskevych se inició el pasado lunes, día 9, cuando la IBSF notificó al COI que el atleta ucraniano llevaba un casco con imágenes de atletas ucranianos fallecidos durante la invasión rusa.

Vladyslav Heraskevych, deportista ucraniano que fue esxpulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: EFE.

El COI se reunió ese día con su entrenador y jefe de misión adjunto del Comité Olímpico de Ucrania para explicarles que el casco vulneraba el apartado 50.2 de la Carta Olímpica, que estipula que "no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes o áreas olímpicas".

Al mismo tiempo, se le ofreció la opción de exhibirlo inmediatamente después de la competición al pasar por la zona mixta y de portar un brazalete negro como alternativa.

Según el organismo que preside Coventry, "el duelo no se expresa ni se percibe de la misma manera en todo el mundo" y que para acompañar a los deportistas en su dolor, existen centros multirreligiosos en las villas olímpicas con el fin de poder hacerlo con "dignidad y respeto".

También se da a los atletas la posibilidad de llevar una cinta negra durante la competición "en determinadas circunstancias" y también se les permite expresar sus opiniones en las zonas mixtas ante los medios de comunicación, en las redes sociales, durante las conferencias de prensa y en entrevistas.

"Las Directrices sobre la Expresión de los Atletas fueron el resultado de una consulta global en 2021 con 3.500 atletas de todo el mundo. Cuentan con el pleno apoyo de la Comisión de Atletas del COI y de las Comisiones de Atletas de las Federaciones Internacionales y los Comités Olímpicos Nacionales", recuerda el organismo.

En su comunicado, subraya que Heraskevych ha contado con el apoyo del COI en las tres últimas ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno gracias a una beca y que tras la invasión rusa de Ucrania, creó un fondo de solidaridad para apoyar la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Vladyslav Heraskevych, deportista ucraniano que fue esxpulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: EFE.

La dura crítica de Ucrania al COI por la expulsión de Vladyslav Heraskevych de Milano-Cortina

Ucrania, a través de su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, criticó duramente la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de expulsar de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina a un atleta ucraniano por su insistencia en competir con un casco en el que mostraba imágenes de deportistas muertos en la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania en 2022 pese a la prohibición del COI.

"El Comité Olímpico Internacional (COI) no ha vetado sólo a un atleta ucraniano, sino a su propia reputación. Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso", ha escrito en sus redes sociales Sibiga, afirmando también en el atleta expulsado, Vladyslav Heraskevych, "sólo quería conmemorar a otros atletas asesinados en la guerra". "No hay nada incorrecto en eso según ninguna regla ni ética".

El jefe de la diplomacia ucraniana acusó al COI de "traicionar" los valores olímpicos y criticó que permita la participación de atletas rusos aunque lo hagan como deportistas neutrales y no bajo la bandera de su país, como ocurre en Milán Cortina d´Ampezzo debido a las sanciones en vigor del COI a Rusia por haber iniciado la guerra.

Sibiga criticó el argumento ofrecido por el comité para explicar su postura de no permitir a Heraskevych competir con el caso con las fotos de los atletas muertos: "El COI ha intimidado, faltado al respeto e incluso dado lecciones a nuestro atleta y a otros ucranianos para que callen sobre 'uno de los 130 conflictos que hay en el mundo'".

Un portavoz del COI explicó su posición sobre Heraskevych con la imposibilidad de aludir en las competiciones deportivas a los 130 conflictos que, según dijo, están ocurriendo ahora mismo en el mundo. Además, el organismo ha invocado la prohibición en sus reglamentos de expresiones políticas durante las pruebas como base para el veto al casco del atleta ucraniano.

Con información de EFE.