"Requerirá múltiples cirugías": la desgarradora imagen que publicó leyenda del esquí tras su tercera operación

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años, se sometió a una tercera cirugía “exitosa” en la pierna izquierda fracturada tras su accidente en el descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno. Vonn, una de las máximas leyendas del deporte, publicó el miércoles una actualización en Instagram que incluía fotos en las que aparece haciendo el gesto de pulgar arriba en su cama de hospital, con un armazón metálico sujeto a la pierna.

“Hoy hicieron mi tercera cirugía y fue un éxito. El éxito hoy tiene un significado completamente distinto al que tenía hace unos días”, afirmó Vonn en relación a la medalla que buscaba hace una semana durante los entrenamientos previos a la competencia. “Estoy avanzando y, aunque es lento, sé que estaré bien”.

Lindsey Vonn tras su tercera operación por accidente en el descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: Instagram.

Vonn, de 41 años, se accidentó 13 segundos después de iniciar su descenso durante la carrera del domingo en los Juegos de Milán-Cortina y fue evacuada de la pista en helicóptero. Señaló a última hora del lunes que había sufrido “una fractura compleja de tibia que actualmente está estable, pero que requerirá múltiples cirugías para repararla adecuadamente”.

TRAS UNA CAÍDA, LINDSEY VONN QUEDÓ FUERA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO



Lindsey Vonn quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tras una dramática caída en la prueba de descenso del esquí alpino, este domingo en la pista Tofana de Cortina d’Ampezzo. La… pic.twitter.com/gsQLPbLS2l — Clarín (@clarincom) February 8, 2026

El padre de Vonn, Alan Kildow, le dijo a la agencia AP el lunes que ella está rodeada de su familia “en todo momento” en el hospital italiano de Treviso, donde recibe tratamiento. “Estoy agradecida por todo el increíble personal médico, amigos y familia, que han estado a mi lado, y por la hermosa muestra de amor y apoyo de personas de todo el mundo”, añadió Vonn. “Además, enormes felicitaciones a mis compañeras de equipo y a todos los atletas del equipo de Estados Unidos que están ahí afuera inspirándome y dándome algo por lo que alentar”.

Cómo fue el accidente

El helicóptero que trasladó a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn al hospital luego de su accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Foto: EFE

La esquiadora, de 41 años, había decidido competir pese a arrastrar una grave lesión previa: una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida nueve días antes en Crans-Montana, Suiza. Aun así, mantenía su objetivo de disputar el descenso olímpico, prueba que marcaba su regreso a la máxima cita tras seis años de ausencia y con una prótesis de titanio en la rodilla derecha.

La caída de Vonn conmocionó al público y a sus rivales. Su compatriota Breezy Johnson, que más tarde se quedó con la medalla de oro, siguió el episodio desde la zona de llegada con visible preocupación. La prueba se reanudó quince minutos después del accidente.

La caída ocurrió 13 trece segundos después de iniciada su prueba en la pista Olimpia delle Tofane, cuando Vonn perdió el control tras trazar una línea demasiado cerrada y engancharse con una de las puertas. El impacto la hizo rodar varias veces por la pendiente.

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Foto: EFE

Altos funcionarios de los Juegos Olímpicos de Invierno defendieron, de todas formas, la decisión de Vonn de competir en el descenso del domingo, a pesar de sus lesiones y del terrible accidente que fue descrito como “de uno en mil”.

La caída de Vonn conmocionó al público y a sus rivales. Su compatriota Breezy Johnson, que más tarde se quedó con la medalla de oro, siguió el episodio desde la zona de llegada con visible preocupación. La prueba se reanudó quince minutos después del accidente.

Por su parte, el entrenador de Vonn, Aksel Lund Svindal, alabó la “valentía” de la esquiadora estadounidense después de la caída. “Lindsey, sos increíblemente valiente. Inspirás a la gente que sigue tu camino y a los que trabajamos cerca de vos cada día. Ayer fue un día duro en la montaña. Para todos, pero sobre todo para vos”, escribió en su cuenta de Instagram.

La Nación / GDA.