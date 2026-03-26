Menos ómnibus en las paralelas: el mapa de la reforma de 18 de Julio y qué pasará con los autos particulares

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, explicó y dio detalles de cómo será la reforma del transporte metropolitano, explicitando los cambios que se harán en 18 de Julio y sus calles paralelas. Descartado el túnel por la demora que implicarían sus obras y las afectaciones que tendrían en la vida cotidiana de quienes viven y trabajan en la zona céntrica de la ciudad, se optó por modificaciones en la principal avenida que beneficiarían a los ómnibus articulados de rápido tránsito, los BRT.

Bergara explicó que 18 de Julio tiene dos tramos distintos, uno más ancho que el otro. No serán iguales los cambios desde Bulevar Artigas hasta Ejido, donde está la sede central de la IMM, que desde allí a Plaza Independencia. Este último es el trayecto más angosto. De hecho, allí no hay ciclovía actualmente.

En diálogo con Canal 5, Bergara señaló que los BRT tendrán un carril exclusivo en cada sentido a lo largo de toda la avenida, desde Plaza Independencia hasta el intercambiador de Tres Cruces, otro eje central de la reforma que unirá con los corredores de Avenida Italia y 8 de Octubre para ir y venir desde El Pinar y Zonamérica.

En el carril central de 18 de Julio estarán ubicada las paradas, que serán seis a lo largo de toda la avenida, en un promedio de una cada 500 metros. A sus costados estarán los carriles de BRT. La ciclovía estará pegada a uno de los carriles de ómnibus articulados, solo en el lado norte. Así será desde Plaza Independencia hasta el final de la calle.

En principio, la diferencia entre el tramo más ancho y el más angosto de 18 de Julio será una sola: desde Bulevar Artigas hasta Ejido habrá, pegado a cada vereda, un carril para autos particulares. Desde Ejido hasta la Plaza Independencia, seguirá solo el carril del lado sur, el que va hacia Bulevar Artigas, ya que el que va hacia Ciudad Vieja deberá desviarse para seguir por Colonia.

Estación sobre 18 de Julio y vista del espacio superficial de la avenida. Foto: render incluido en el proyecto enviado al BID

Bergara aseguró que habrá "una semaforización que privilegie el paso de estos ómnibus que van a estar pasando cada minuto y medio, más o menos, lo que da tiempo para los cruces peatonales y de autos".

Qué cambios se harán en las calles paralelas a 18 de Julio

Además, consideró que "esto permite liberar" algunas calles paralelas de los ómnibus. La mayoría de los ómnibus suburbanos, así como otras líneas de transporte capitalino, por ejemplo, serán sustituidos por los BRT que irán por 8 de Octubre y Avenida Italia.

El intendente señaló que ya no habrá ómnibus en las calles Paysandú y San José. "Queda por afinar" otra calle de la que se retirarán los ómnibus: Colonia o Uruguay, una de las dos. Mientras tanto, Soriano cambiará de sentido "para habilitar mejor la salida" de la zona céntrica.

"Quedan tres vías paralelas a 18 de Julio que se liberan de ómnibus dando más flujo al tránsito privado", explicó, señalando que el transporte particular no se verá tan afectado por el cierre de carriles de la principal avenida.

Vista aérea de la avenida 18 de Julio. Foto: Estefanía Leal

Por otro lado, Bergara explicó que seguramente haya menos cortes de 18 de Julio, aunque entiende que hay "dos o tres marchas sustantivas" que se seguirán haciendo y para eso está previsto el desvío de los BRT por calles paralelas.

Consideró que la marcha por el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo así como la Marcha del Silencio cada 20 de mayo, igual que el Desfile de Carnaval a fines de enero, "que típicamente ocupan 18 de Julio", podrían seguir haciéndose allí. "Nuestro proyecto prevé desvíos para esas circunstancias adicionales", señaló.

Finalmente se refirió al monumento en el centro de la Plaza Cagancha, que "no hay por qué tocarlo" porque los ómnibus podrían eludirlo, como sucede hoy.

Bergara aludió a que la reforma también prevé un "embellecimiento" de 18 de Julio. En este caso, el cambio estético no será tanto como si se construyera el túnel: la opción de la circulación por superficie "deja menos espacio para algunas cosas que de todas formas van a suceder".

Está previsto que las obras empiecen en 2027 para que los cambios queden operativos a partir de 2029.