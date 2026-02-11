Sincericidio: el noruego Sturla Holm Laegreid confesó su infidelidad tras ganar bronce en los Juegos Olímpicos

El noruego Sturla Holm Laegreid, que ganó este martes la medalla de bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle de veinte kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina (Italia), hizo pública entre lágrimas una infidelidad a su pareja.

La surrealista escena tuvo lugar al finalizar la prueba, en una entrevista posterior, donde, llorando y sin ser cuestionado por ello, confesó el desliz amoroso, el cual se produjo tres meses atrás.

"Hay alguien con quien me gustaría compartir esto, aunque quizá hoy no esté viendo la televisión. Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel, y se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida", dijo con lágrimas en los ojos un emocionado Laegreid.

"Tenía una medalla de oro en mi vida, y seguramente hay mucha gente que me ve con otros ojos, pero yo sólo tengo ojos para ella", continuó.

Lo más bizarro de #MilanoCortina2026.



Tras ganar la medalla de bronce en biatlón, 🇳🇴 Sturla Holm Laegreid cuenta al mundo que ha sido infiel a su novia.



🗣️ “Hace medio año conocí a la mejor persona del mundo, la más bella. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida” pic.twitter.com/TllOheHIfM — José Manuel Amorós (@AmorosLive) February 10, 2026

Como reconoció, el deporte pasó "a un segundo plano estos últimos días" después de contarle a su pareja, una mujer de identidad desconocida, su infidelidad, aunque, según él mismo, está dispuesto a no "rendirse": "Se lo conté hace una semana y, por supuesto, se acabó. No estoy dispuesto a rendirme. Espero que cometer suicidio social demuestre lo mucho que la quiero. Asumo las consecuencias de lo que he hecho. Lo lamento de todo corazón".

"Me he dado cuenta de que esta es la mujer de mi vida y que no puedo vivir toda mi vida ocultándoselo. Mi única forma de alcanzar mi objetivo es contarlo todo y ponerlo todo sobre la mesa, y esperar que ella siga queriéndome. Lo he hecho por ella y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder", apostilló.

Sturla Holm Laegreid fue tercero tras su compatriota Johan-Olav Botn, oro, y el francés Eric Perrot, plata. Laegreid sólo falló un blanco en la carrera y terminó a 48.3 segundos del ganador.

¿Final feliz? Esto dijo Sturla Holm Laegreid en conferencia de prensa

"Todavía no tuve reacciones de la chica que mencioné, así que estoy feliz porque capaz no lo vio. Tal vez lo vea en el momento correcto. Espero no haber hecho algo peor para ella, pero tal vez ayudó en algo. No lo sé. Espero que haya un final feliz al final. Veremos qué es lo que puede hacer el tiempo", dijo el noruego.

''I hope there's a happy ending.''



Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid on his decision to confess on live TV to having cheated on his girlfriend just moments after winning bronze at the Winter Olympics. #Olympics #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/t8xorVSKZa — BBC Sport (@BBCSport) February 10, 2026

Agencia EFE