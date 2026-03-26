Orsi presentó plan de seguridad: más competencia a FFAA y aumento de penas a quienes tengan armas sin permiso

Durante el primer año de gobierno de Yamandú Orsi, y de Carlos Negro al frente del Ministerio del Interior, el Plan Nacional de Seguridad estuvo en el centro del debate, dadas las críticas de la oposición en la demora para presentarlo. En este tiempo solo se habían conocido generalidades, objetivos conceptuales, y que contaría con 135 medidas, pero este jueves ambos jerarcas develaron al fin la estrategia del Poder Ejecutivo para combatir el delito.

Orsi destacó que se trata de una "estrategia nacional de seguridad" y remarcó que no se trata de un plan que empiece de cero. "Es fruto de un trabajo de muchos años de acumulación de la Policia que nos permite identificar las cosas que funcionan muy bien y las que no tanto", dijo, y destacó la presencia del director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, quien fue mantenido en el cargo que ya ocupaba durante la gestión anterior.

Uno de los puntos destacados fue que el plan tiene "puntería a futuro" y que "no es una propuesta integral paralizadora" sino que se les dio lugar a distintas instituciones para aportar".

"La puesta en acción está encabezada por el Ministerio del Interior y la Policía, pero el resto del Estado nos encolumnamos detrás de esto", declaró Orsi, que resaltó la importancia de adquirir lanchas rápidas para trabajar sobre la costa.

Los siete ejes en los que se basa el plan son homicidios, narcotráfico, armas de fuego y municiones, ciberdelitos y fraudes informáticos, violencia de género, prevención de la violencia y sistema de justicia criminal.

Por su parte, el ministro del Interior adelantó algunas de las medidas que se aplicarán y mencionó otras que ya se encuentran en curso. Con respecto al plan, dijo que su creación se hizo de una forma "participativa" y que no se trató de "un cogobierno".

Durante su intervención, Negro mencionó propuestas introducidas por los distintos partidos políticos durante las mesas de diálogo. Una de ellas fue la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, las cuales habían sido reclamadas por Cabildo Abierto.

También dijo que se está estudiando un proyecto presentado por el diputado Sebastián Andújar (del Partido Nacional) con respecto a la regularización de vehículos, especialmente de motos. Además, se mencionó un proyecto sobre "justicia terapéutica" introducido por el Partido Colorado.

En tanto, ya se encuentra pronto un proyecto de ley para regularizar la tenencia de municiones y aumentar penas a aquellos que tengan armas de fuego sin la autorización correspondiente.

Para luchar contra el narcotráfico, se aumentarán las competencias y la jurisdicción de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la frontera, y se crearrá un Centro de Comando Unificado en el que las FFAA y la Policía compartirán información.

Negro también aseguró que dentro de las medidas se incluyó la necesidad de crear una Fiscalía Especializada en asuntos penitenciarios, así como volver a retomar la suspensión condicional del proceso, que había sido eliminada años atrás.

Para los homicidios, destacó que las medidas de policiamiento inteligente y disuasión focalizada fueron claves para disminuir este delito en el último año.

Con respecto a violencia doméstica, destacó que se instalaron nuevos dispositivos y se implementará un software que facilitará la información y seguimiento de familias en contextos vulnerables.

Plan Nacional de Seguridad 2025-2035. Foto: Leonardo Maine.

Diagnóstico, encuentros, propuesta y validación

La creación del Plan Nacional de Seguridad Pública fue desde el primer día la bandera del Ministerio del Interior. Si bien se anunció que iba a ser presentado recién en marzo de 2026, Negro destacó más de una vez que algunas de las medidas que allí aparecerían ya estaban siendo aplicadas durante el primer año de gestión.

Entre marzo y junio de 2025 se llevó adelante la primera etapa del plan (diagnóstico), la cual arrojó que Uuguay "dejó de ser un territorio únicamente utilizado para el transporte de droga" y que actualmente es un "terreno dedicado al acopio y consumo, lo que derivó en un aumento de homicidios y tiroteos". Se destacó el alto consumo de cocaína y pasta base, así como de drogas sintéticas como el éxtasis.

El documento también mencionaba la "aparición incipiente de formas de gobernanza criminal en barrios periféricos de Montevideo y en ciudades del interior".

Durante los primeros días de diciembre, Negro anunció a través de un evento el final de la segunda etapa, la de los encuentros con partidos políticos, distintas instituciones (79 en total) y organizaciones civiles.

En paralelo, los técnicos del Ministerio del Interior elaboraban la propuesta que luego sería presentada para una nueva etapa: la validación social.

Según declaró Negro en distintos eventos del plan, su financiación se basará en una reasignación de recursos de la cartera, así como se apuesta a la cooperación de agencias internacionales, más allá de la Ley de Presupuesto de 2025 y la Rendición de Cuentas de 2026.