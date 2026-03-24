“Es la nueva forma de hacer seguridad en el país”: Carlos Negro presentó plan ante jefes de policía
"Apostamos al diseño de una política pública de seguridad que esté sistematizada y prevista para una extensión de tiempo que supere incluso el periodo de gobierno", aseguró el ministro del Interior.
El ministro del Interior Carlos Negro presentó este martes el plan de seguridad a todos los jefes de Policía y los directores nacionales, donde destacó "el trabajo mancomunado" entre "direcciones de policía" y de la cartera.
“Es la nueva forma de hacer seguridad en el país”, señaló el ministro en rueda de prensa tras el encuentro, donde destacó que "la sistematización del plan fue presentada" ante las autoridades policiales, antes de la conferencia de prensa del próximo jueves donde se hará oficial el plan.
"Apostamos al diseño de una política pública de seguridad que esté sistematizada y prevista para una extensión de tiempo que supere incluso el periodo de gobierno", aseguró el titular de Interior. En ese sentido, expresó que el plan de seguridad fue "una sistematización de ideas recogida en ámbitos junto con la sociedad civil, partidos políticos, la academia y organizaciones sociales. Esa es la nueva forma de hacer seguridad en el país"
Por otro lado, Negro destacó la labor policial y sostuvo que "desde el principio del año pasado hasta ahora se hizo un trabajo que ha dado resultados”, e insistió en una reducción prácticamente general, en todos los delitos.
“Hasta ahora el país ha recorrido una política de seguridad pública con ajustes normativos y suba de penas. Queremos superar esto y planificar las actividades para los próximos años”, señaló Negro.
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