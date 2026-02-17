Leve suba de trasplantes de órganos en 2025 y nuevo incremento en la lista de espera, según datos oficiales

La cifra de trasplantados de órganos subió levemente en 2025 frente a años anteriores, al mismo tiempo que se volvió a incrementar la lista de espera, según datos del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT), centro de referencia nacional dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP), solicitados por El País.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre pasado, se realizaron un total de 163 trasplantes, de acuerdo a la información del INDT. Esta cifra anual está por encima de los procedimientos realizados en 2024 (157), aunque por debajo del registro de 2023 (173) y de 2022 (186), tal como informó El País. En 2020 (120) y 2021 (162), años de pandemia, hubo menos trasplantados dado el descenso asistencial general.

La mayoría de los trasplantes realizados en 2025 fueron de riñones (125), seguido de hígado (19) y corazón (17), en línea con el registro de otros años, aunque con cifras diferentes. El año pasado también hubo un trasplante de pulmón, y otro hepatorrenal, que implica el trasplante combinado del hígado y riñón. Se trasplantó a un total de 98 varones y 52 mujeres.

En 2025 hubo dos trasplantes menos de riñón frente a 2024, la misma baja vista en trasplantes de hígado, y un trasplante menos de pulmón, respecto al mismo período. Sin embargo, se registró un aumento de trasplantes de corazón, que pasaron de siete a 17, una cifra histórica, en un año. En tanto, en 2024 no hubo trasplante hepatorrenal, como sí el año pasado.

En concreto, hubo 78 trasplantes de riñón en varones y 47 en mujeres; 12 trasplantes de hígado en varones y siete en mujeres, 16 trasplantes de corazón en hombres y uno en una mujer; un trasplante de pulmón en un hombre y el otro, hepatorrenal, en una mujer.

De acuerdo a la Ley 18.968, aprobada en 2012 y que entró en vigor un año después, toda persona mayor de edad es donante salvo que exprese lo contrario. Como los órganos deben estar oxigenados, pueden donarlos aquellos con una muerte cerebral o encefálica bajo ciertas condiciones. El año pasado, hubo 62 donantes reales en muerte encefálica, en su mayoría de Montevideo (43), que fue la cifra más baja desde 2021 (43).

El tiempo es clave para los trasplantes debido a la escasa vida útil que tienen los órganos una vez son extraídos (ablación). Por este motivo, el INDT tiene apoyo de la Fuerza Aérea Uruguaya. En 2025 se realizaron nueve traslados aéreos de órganos. Hubo tres operativos en Paysandú, y uno en Treinta y Tres, Salto, Rivera, Tacuarembó, Colonia y Río Negro, respectivamente.

Otro aspecto reportado por el INDT fueron los órganos descartados. En 2025, sumaron seis riñones y dos hígados, mientras que en 2024 fueron cinco riñones, dos hígados y dos pulmones. Al respecto, existen “criterios clínicos y paraclínicos de selección de órganos para su implante en el receptor”, marcó el titular del INDT, Armando Cacciatori.

Lista de espera

El año pasado también hubo un incremento de la lista de espera para obtener un órgano vital: pasó de 664 personas en 2024 a 765 al 31 de diciembre del año pasado, según datos reportados por el INDT. La cifra de 2025 incluye las “exclusiones temporales”, que son pacientes inactivos en la lista transitoriamente, ya sea por “causa médica” o por “razones personales”, aclaró la respuesta oficial. El listado de solicitantes de órganos en años prepandemia no superaba las 500 personas.

Entre los 765 receptores en lista de espera, hay 468 varones y 297 mujeres. Entre quienes aguardan por un órgano vital, hay 10 menores de 14 años, 51 jóvenes de entre 21 a 30 años, así como 187 adultos de entre 51 a 60 años, y 140 adultos mayores de 65 años en el listado.

Entre las personas que integran la lista de espera, 622 buscan un trasplante de riñón, 84 un trasplante de corazón, 34 un trasplante de hígado, 22 un pulmón, dos un corazón e hígado (cardiorrenal) y dos un trasplante hepatorrenal.

Con respecto a años anteriores, la cifra de menores de edad que solicitan un órgano se mantiene estable, bajó la cifra entre los adultos jóvenes, y se observa un incremento de demanda en adultos de mediana edad y adultos mayores. Al mismo tiempo, Uruguay registra desde hace años altas tasas de donación de órganos por millón de habitantes en la región.

Por ejemplo, en la franja de 51 a 60 años, que concentra la mayor demanda de trasplantes a nivel general y en corazón particularmente, hubo un salto de 153 a 187 solicitantes entre 2024 y el año pasado. Se vio una suba similar en la lista de espera en las franjas de 31 a 40 años, y de 41 a 50 años.

Cacciatori dijo a El País a mediados del año pasado que este escenario se explica, en parte, porque hay mejores tratamientos que impiden una muerte encefálica, que a su vez, son un 1% de las muertes en un CTI. Para atender la mayor demanda, dijo que se buscaría implementar este año la donación en asistolia o a corazón parado como alternativa a la obtención por muerte encefálica.

La extitular de INDT, Milka Bengochea, dijo a El País en 2024 que Uruguay, como otros países, al contar con una población más envejecida, sube la carga de enfermedades crónicas no transmisibles, que muchas veces determinan insuficiencia de órganos, y por ende mayor demanda de trasplantes, que provoca una aumento de personas en la lista de espera.

Riñon y corazón, más demandados

El trasplante de riñon es el más demandado, históricamente, de acuerdo a los datos del INDT. El año pasado, de un total de 163 trasplantes, 125 fueron por de este órgano vital. La demanda se concentró en adultos de entre 41 y 50 años (28), así como en edades más avanzadas, aunque también hubo tres trasplantados menores de 14 años, y 18 de jóvenes de entre 21 y 30 años. Las solicitudes para un trasplante de riñón representan el 81% de la lista de espera.

El trasplante de corazón es el segundo más demandado, que al 31 de diciembre pasado acumulaba 84 receptores. Si bien se concentran en los adultos de 51 a 60 años (29), seguido de los adultos de 41 a 50 años (17), y edades más avanzadas, también hay cuatro menores de 14 años que solicitan este trasplante y tres jóvenes de entre 21 y 30 años.

Consentimiento tácito de donación en menores de edad

El senador nacionalista Martín Lema presentó un proyecto de ley para extender a los menores de edad el consentimiento presunto o tácito de donación de órganos y tejidos tras su fallecimiento, algo que ya existe para los adultos desde el año 2012 (Ley 18.968), tras modificarse en el gobierno de José Mujica la Ley 14.005, de 1971.

La iniciativa fue aprobada, por unanimidad, en la Cámara de Senadores a mediados de diciembre pasado, y resta ahora su definición en la Cámara de Representantes. Fuentes nacionalistas indicaron a El País que el mes que viene está previsto evaluar su tratamiento en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados.

Lema señaló en su exposición de motivos que la ley vigente “dejó fuera de la presunción de consentimiento a los menores de edad o incapaces”, lo que a su juicio genera que “hayan niños que mueran a la espera de recibir un trasplante y otros pasen mucho tiempo en lista de espera”.