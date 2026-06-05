El doloroso relato del principal testigo del femicidio de Avril en Ciudad del Plata y el comunicado del liceo

Familiares y vecinos se movilizaron este jueves por la noche para reclamar por el femicidio de Avril, la joven de 19 años asesinada a manos de un excompañero de clases en Ciudad del Plata. El presunto autor del crimen, un hombre de 21 años, se entregó a la Policía y Fiscalía formalizará la investigación del caso este viernes.

Una de las mujeres que participó de la concentración es la madre de Matías, el adolescente de 17 años que se encontraba con Avril en el momento del ataque. "Avril bajaba del ómnibus con él. Cuando mi hijo iba llegando al almacén, el agresor salió de la oscuridad, la sorprendió (a Avril), la agarró de los pelos y la tiró al suelo", detalló la mujer en diálogo con Telenoche (Canal 4).

Según el relato de la mujer, su hijo quiso intervenir para ayudar a su amiga, pero vio cómo el agresor "sacaba una cuchilla". Un vecino "salió y lo agarró a pedradas para que la soltara, pero no la soltó", agregó. El adolescente "quedó en estado de shock", hasta que alguien le gritó "Corré, enano, porque te mata", y huyó a su hogar.

El comunicado del liceo: "Estamos de duelo"

El liceo Libertad Laussarot, al que concurría la joven asesinada y su presunto victimario, suspendió las clases este jueves y declaró duelo. "Hoy no hay clases por el femicidio de nuestra estudiante Avril. Ella fie víctima de él y él fue víctima de su silencio", reza un cartel colgado en la puerta de la institución.

El centro de estudios también emitió un breve comunicado: "Estamos de duelo. Ante esta dolorosa situación, interrumpimos las clases en el aula, para acompañar a familia, amigos, compañeros y todo aquel que sienta esta pérdida. Porque la violencia de género no es un asunto privado, es un problema social. ¡Ni una menos!".

Lo que se sabe hasta ahora

Una joven de 19 años fue asesinada este miércoles por la noche en Ciudad del Plata, confirmó El País con la Jefatura de Policía de San José. El agresor, un hombre de 21 años, confesó el crimen y fue detenido.

El Centro de Comando Unificado Departamental recibió múltiples alertas sobre una violenta agresión pública en Ciudad del Plata. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Rivera y Treinta y Tres, donde un hombre atacaba a una mujer con un arma blanca.

Intersección de las calles Rivera y Treinta y Tres en Ciudad del Plata Foto: Google Maps

Efectivos policiales se dirigieron al lugar y al llegar encontraron a una joven de 19 años tendida en la vía pública. La víctima presentaba heridas visibles de extrema gravedad y se encontraba en estado de inconsciencia, por lo que se solicitó asistencia médica urgente.

Pocos minutos después, una unidad de la emergencia móvil UCOR se hizo presente en el sitio. El médico a cargo constató el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las lesiones.

De forma simultánea al hallazgo de la víctima en la vía pública, las autoridades recibieron una comunicación telefónica desde el centro asistencial conocido localmente como el "Hospitalito" de Ciudad del Plata. El personal de salud reportó que un joven se había presentado de manera voluntaria en las instalaciones y confesó haber agredido físicamente a una mujer minutos antes. El implicado fue detenido de inmediato por el funcionario policial encargado de la guardia interna del hospital.

Personal de la dotación policial de la zona acudió al centro médico para proceder a la identificación formal del sospechoso, un hombre de 21 años. En el lugar del ataque, los peritos incautaron el arma blanca utilizada por el agresor.

A partir de las primeras indagaciones, se logró establecer que la víctima y el victimario residían en el mismo barrio dentro de la localidad maragata y habían sido compañeros de clase, pero no tenían un vínculo afectivo ni había denuncias previas.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía de Libertad, que ordenó el inicio formal de las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. Este viernes se formalizará la investigación.