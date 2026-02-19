Benfica denunció por agresión a Federico Valverde: ¿cómo puede afectar a Real Madrid para el partido de vuelta?

Distintas personalidades del fútbol dieron su opinión tras el cruce entre el brasileño Vinicius Jr y el argentino Gianluca Prestianni en pleno partido entre Benfica y Real Madrid por el partido de ida de los playoffs de UEFA Champions League.

El norteño denunció que el argentino le dijo "mono", mientras que el futbolista del equipo luso sostiene que eso no fue lo que ocurrió. El hecho de que Prestianni estuviera con la boca tapada es lo que no otorga claridad a la situación.

Pero hubo otro sudamericano involucrado en la polémica y es nada menos que Federico Valverde, aunque en este caso en otro tipo de jugada. Es que Benfica denunció al capitán del Real Madrid por agresión.

Esto debido a una jugada donde el uruguayo disputó la pelota con el sueco Samuel Dahl que juega como lateral izquierdo en las Águilas y en la que Valverde golpea a su rival, más allá de que buscara quitarse la marca para ir en busca de la pelota mientras el defensa lo tomaba del brazo.

En ese momento, el árbitro no sancionó nada y más allá de que la jugada podría haber sido revisada por el VAR, los árbitros encargados de la herramienta tecnológica no llamaron al central para que fuera sancionado, si así era considerado por ellos.

Lo cierto es que tanto en Portugal como en España sostienen tener la confirmación de que Benfica denunció esta acción al entender que Valverde tendría que haber sido expulsado por tratarse de un golpe que, en ese momento, fue sin pelota.

El hecho de que las Águilas hicieran la denuncia obliga a UEFA a valorar si existió o no una agresión, aunque también sostienen que parece muy complicado que la entidad intervenga cuando ni el árbitro ni el VAR lo consideraron en el partido porque "una sanción en los despachos estaría desacreditando el criterio de ambos".

Eso sí, en caso de que la UEFA tome cartas en el asunto y Federico Valverde sea sancionado podría perderse el partido de vuelta e incluso alguno más si así lo consideran al momento de sancionarlo.