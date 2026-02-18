"Los racistas son cobardes": el descargo de Vinícius Junior tras la polémica con Prestianni, que negó el hecho

Vinícius Junior publicó una historia en su cuenta de Instagram, a raíz del hecho de racismo que denunció de parte de Gianluca Prestianni, durante el partido de ida de playoff en la UEFA Champions League, donde Real Madrid derrotó a Benfica 1-0, con gol del puntero brasileño. Tras el tanto, donde el ex Flamengo recibió una polémica tarjeta amarilla por bailar en el corner, tuvo un cruce con el jugador argentino, que el "7" denunció inmediatamente con el árbitro Francois Letexier, que detuvo el partido con la seña indicando que se investigara por insultos racistas al jugador de la Águilas. Las cámaras no pudieron constatar nada al este hablar bajo su camiseta, por lo que el encuentro continuó normalmente.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son", comenzó manifestando el brasileño a través de su red social.

Vinícius Junior hizo su descargo por los insultos racistas que dijo haber recibido de Gianluca Prestianni

El ex Flamengo disparó contra quienes defienden este tipo de hechos: "Tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar". De Benfica, José Mourinho se pronunció sobre el hecho, declarando que tanto el argentino como el brasileño le dieron posturas diferentes. Prestianni se retiró sustituido en el tramo final del partido, ovacionado por su parcialidad.

"Nada de lo que pasó hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", agregó el jugador Merengue, que en LaLiga se vio involucrado en hechos similares, con hinchadas de equipos españoles.

Vini se refirió también a su celebración donde se mostró incrédulo por recibir la tarjeta amarilla, y fue crítico con el protocolo: "Fue mal ejecutado, no sirvió de nada".

Nuevamente blanco de la polémica, el brasileño declaró: "No me gusta aparecer en situaciones como esta, aún más después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario".

Por su parte, Prestianni aclaró el hecho: "en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior". "Lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", agregó.

Gianluca Prestianni respondió a las acusaciones de racismo.

"Jamás fue racista con nadie", dijo y lamentó "amenazas" que dijo recibir de jugadores de Real Madrid.

La vuelta será el miércoles 15 en el Estadio Santiago Bernabéu, donde Real Madrid buscará su pasaje a los octavos de final.