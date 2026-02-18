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El País Ovación Fútbol

Una polémica más: Federico Valverde pegó un cortito en una disputa de balón con Samuel Dahl

El Real Madrid se impuso 1-0 en el Estádio Da Luz ante Benfica, en un partido cargado de condimentos. El mediocampista uruguayo también se vio envuelto en una jugada polémica, que desestimó el VAR.

El País
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17/02/2026, 21:55
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Federico Valverde en la disputa de balón ante Gianluca Prestianni, en el partido entre Benfica y Real Madrid
Federico Valverde en la disputa de balón ante Gianluca Prestianni, en el partido entre Benfica y Real Madrid
Foto: AFP.

Real Madrid se tomó revancha de la derrota en la última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. El Merengue cayó a los playoff, tras perder ante Benfica y luego de ser sorteado nuevamente en la fase previa a los octavos, el equipo de Álvaro Arbeloa salió victorioso del Estádio Da Luz, donde ganó por 1-0 con gol de Vinícius Junior. El partido tuvo de todo, desde una amarilla al brasileño por bailar en el corner, una denuncia de este mismo a Gianluca Prestianni por racismo, y luego una roja perdonada al ex Flamengo, que derivó en la expulsión de José Mourinho. Pero además, Federico Valverde en la disputa de balón, le pegó un cortito a Samuel Dahl.

En pleno partido Vini Jr. denunció al argentino Prestianni por insultos racistas: qué pasó y qué dijo Valverde

El hecho se dio poco después de la reanudación tras la denuncia del puntero del equipo blanco por racismo, donde el uruguayo impactó en la nuca del sueco. El VAR desestimó rápidamente, en un partido que ni siquiera demoró la reanudación para evaluar la acción.

El partido creció en cuanto a temperatura, donde Benfica inclinó la cancha en busca del empate, y que generó una nueva jugada polémica, donde Vinícius pudo haber visto la segunda tarjeta amarilla, por una falta cerca del área.

Esta acción derivó en una acalorada discusión donde José Mourinho vio dos tarjetas amarillas consecutivas y no podrá estar en el banco del Santiago Bernabéu, en un partido que significaba la vuelta del exentrendor del Real Madrid a la Casa Blanca.

Nicolás Otamendi también se sumó al cruce sobre el brasileño, tirándole encima el Mundial que conquistó con Argentina, el cual llevo tatuado.

El público también fue hostil con el ex Flamengo, que tras la celebración de su gol fue fuertemente silbado y en el final se le lanzaron objetos varios cuando intentaba lanzar un corner.

La vuelta será el miércoles 25, a las 17:00 horas.

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