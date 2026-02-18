Una polémica más: Federico Valverde pegó un cortito en una disputa de balón con Samuel Dahl

Real Madrid se tomó revancha de la derrota en la última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. El Merengue cayó a los playoff, tras perder ante Benfica y luego de ser sorteado nuevamente en la fase previa a los octavos, el equipo de Álvaro Arbeloa salió victorioso del Estádio Da Luz, donde ganó por 1-0 con gol de Vinícius Junior. El partido tuvo de todo, desde una amarilla al brasileño por bailar en el corner, una denuncia de este mismo a Gianluca Prestianni por racismo, y luego una roja perdonada al ex Flamengo, que derivó en la expulsión de José Mourinho. Pero además, Federico Valverde en la disputa de balón, le pegó un cortito a Samuel Dahl.

El hecho se dio poco después de la reanudación tras la denuncia del puntero del equipo blanco por racismo, donde el uruguayo impactó en la nuca del sueco. El VAR desestimó rápidamente, en un partido que ni siquiera demoró la reanudación para evaluar la acción.

El partido creció en cuanto a temperatura, donde Benfica inclinó la cancha en busca del empate, y que generó una nueva jugada polémica, donde Vinícius pudo haber visto la segunda tarjeta amarilla, por una falta cerca del área.

¡POLÉMICA EN PORTUGAL! Vini Jr., que ya estaba amonestado, bajó de atrás a Richard Ríos y todo Benfica pidió la roja. El árbitro no sacó la segunda amarilla.



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Esta acción derivó en una acalorada discusión donde José Mourinho vio dos tarjetas amarillas consecutivas y no podrá estar en el banco del Santiago Bernabéu, en un partido que significaba la vuelta del exentrendor del Real Madrid a la Casa Blanca.

¡EXPULSADO MOURINHO! Reclamó pidiendo la segunda amarilla de Vini y el árbitro le sacó la roja. No podrá estar en el banco en la vuelta en el Bernabéu.



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Nicolás Otamendi también se sumó al cruce sobre el brasileño, tirándole encima el Mundial que conquistó con Argentina, el cual llevo tatuado.

¡OTAMENDI LE MOSTRÓ EL TATUAJE DE CAMPEÓN DEL MUNDO A VINI JR.!



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El público también fue hostil con el ex Flamengo, que tras la celebración de su gol fue fuertemente silbado y en el final se le lanzaron objetos varios cuando intentaba lanzar un corner.

¡EL BOTELLAZO QUE LE TIRARON A VINI JR. EN EL FINAL DEL PARTIDO!



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La vuelta será el miércoles 25, a las 17:00 horas.