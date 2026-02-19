El increíble exabrupto de Chilavert contra Mbappé: "Habla de valores y vive con un travesti, no es normal"

José Luis Chilavert volvió a la escena mediática y, fiel a su costumbre, levantó polvareda con polémicas declaraciones sobre la acusación de racismo que involucra al juvenil argentino Gianluca Prestianni, al brasileño Vinícius Júnior y al francés Kylian Mbappé.

En una entrevista con "La Oral Deportiva" (Radio Rivadavia), el paraguayo de 60 años se refirió al delantero brasileño que denunció haber sido nuevamente víctima de racismo, esta vez tras acusaciones del atacante argentino que juega en el Benfica de Portugal, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League.

"El problema es muy profundo, el mundo que se vive hoy en día tiene poca memoria. Recuerden ustedes que después del partido cuando Brasil juega con España y Vinicius está llorando, y donde la cámara de Netflix lo está enfocando, Vinicius dice 'yo lucho para que los negros puedan vivir mejor'. Él mismo en ese momento ya estaba discriminando, ¿quiere que los blancos vivamos mal? Me llama mucho la atención que todos estos incidentes nacen en Europa, en este caso en España, donde en la cultura le exigen a los chicos ir vestido de mujer una vez a la semana a la escuela o una nena vestida de varón, donde los musulmanes le pegan a las mujeres, donde los africanos invaden España, ¿y ahí donde está el racismo o la discriminación? Nadie los denuncia", dijo Chilavert.

"Chilavert"



Porque se solidarizó con Prestianni: "El que lo defiende es Mbappé, y él vive con un travesti...". pic.twitter.com/v7K4ROtdD0 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 19, 2026

El exgolero que supo jugar en Peñarol y ser campeón del Uruguayo 2003 con Diego Aguirre como técnico, agregó: "En 2024 yo di una declaración donde dije 'díganle a Vinicius que juegue al fútbol y que no sea maricón, que él no sea el primero en atacar e insultar y después llore, que juegue al fútbol'. Eso generó un ruido tremendo en el mundo del fútbol, y hasta Ancelotti en la conferencia de prensa se refirió a mí porque le preguntaron los periodistas. Pero en España hay un problema al que la mayoría no le da importancia: en España ocurre que a un gitano no le podés decir 'gitano', a un negro no le podés decir 'negro'... ¡pero te piden que llames 'mujer' a un hombre que hace pis de parado al igual que nosotros! Es un problema muy serio el que tienen, nos quieren meter a toda costa en la cabeza la 'agenda 2030' que ahora es la 'agenda 2040'".

El paraguayo, fiel a su estilo, fue por más y continuó diciendo: "Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos, y uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite 'cagón, cagón'. Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¡Justo Mbappé! Él habla de valores y todo eso y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer, es lo máximo que nos puede pasar vivir con una mujer. Por eso digo que en España dicen que el máximo problema del fútbol es el racismo, pero cuando jugué en Zaragoza me gritaban 'indio', 'sudaca', 'la espalda mojada', pero yo seguía jugando. Pero ves el video de Vinicius corriendo a decirle al árbitro como si fuera 'profesora, ese chico me dijo que soy un maricón, me dijo un HDP'; ahí te das cuenta que se rompieron todos los moldes, por culpa de la FIFA que ha utilizado mal ese mensaje".

"Mon..."



Por este traspié de Chilavert que casi le dice "mono" a Vinicius: "Este mon... Vinicius... que encima tiene piel negra...". https://t.co/n2ZgVK43TD pic.twitter.com/qNP8XSqgDJ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 19, 2026

"¿Por qué en España vienen y lo quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del Mo, de Vinicius, que es de piel negra. El 90% de los jugadores del Madrid son negros, ¿cómo ellos nunca tienen problemas y Vinicius los tiene con todo el mundo? Ya que Vinicius lucha tanto contra el racismo y la discriminación... ¿por qué no sale en la TV brasileña a decir que por qué la policía brasileña los mata a palos a los hinchas argentinos, paraguayos o uruguayos cada vez que van a Brasil? ¿El racismo y la discriminación son sólo cuando es contra él? No lo vi ahí decir que la policía brasileña te mata a palos cuando vas, o cuando el brasileño te hace gestos obscenos o con la plata. Ellos pueden decir de todo pero nosotros no podemos", añadió muy ofuscado el paraguayo.

José Luis Chilavert siguió reafirmando su defensa al jugador argentino que surgió en Vélez Sarsfield, club donde el exgolero es ídolo tras un pasado exitoso: "Yo siempre voy a salir a defender a Prestianni y no tiene que entrar en el juego de ellos. Lo tienen que proteger al chico, ¿por qué lo van a sancionar a Prestianni? Si lo sancionan a Prestianni te da lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía es el ejemplo a seguir, ¡y no! El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres que antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron micrófonos y más cámaras, el fútbol está amariconado. Ese no es el ejemplo. Repito, mi solidaridad con Prestianni. Me encanta que Benfica haya salido a defender a su jugador. Además, salen a hablar del racismo para tapar la piña de Valverde y la patada de Vinicius, porque los tenían que echar a los dos y zafaron, entonces cambian el tema. El Real Madrid robó campeonatos y hoy aprovecha el momento y lo pone a Vinicius a hacer como que es un ejemplo, pero no, él genera siempre los problemas. Yo si hablo, después me la banco".