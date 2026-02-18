"Moría por estar acá y por eso hice lo posible", dijo Mauricio Vera al llegar a Uruguay para jugar en Nacional
El volante central argentino, que ya fue dirigido por el entrenador tricolor en Boston River, está en Uruguay y en las próximas horas se sumará a los trabajos en Los Céspedes.
"No sé si es habitual, pero el fútbol es así", sostuvo Mauricio Vera en su arribo al Aeropuerto de Carrasco donde fue abordado por la prensa de cara a convertirse en nuevo jugador de Nacional. Es que hace 16 días debutó en un club y ahora vestirá la camiseta del Bolso.
El volante central argentino que estuvo dos años en Boston River, pasó a Deportes Concepción de Chile, se estrenó de manera oficial el pasado 2 de febrero, volvió a jugar el 8 y rápidamente cambió de equipo, porque recibir el llamado de Jadson Viera modificó la ecuación.
"Gran parte de estar acá es porque primó el hecho de haber estado con Jadson Viera y su cuerpo técnico y lo que significa llegar a un club como Nacional", sostuvo el mediocampista de 27 años.
"Desde que me hicieron llegar estar oportunidad tenia en claro lo que quería y lo que me interesaba era estar acá cuanto antes", agregó desde el Aeropuerto de Carrasco al que llegó desde Chile.
Vera, motivado por el desafío de defender al tricolor, manifestó: "Los momentos hay que aprovecharlos y más si uno tiene claro lo que quiere, es una oportunidad que no podía dejar pasar".
Respecto a lo que será su rol en el Bolso, sostuvo: "Soy volante central, pero no soy el único en el plantel, acabo de llegar y voy a estar a disposición de lo que Jadson necesite. Me siento muy bien y se imaginan la motivación que tengo de llegar a un club como Nacional, jugar la Copa Libertadores es, en gran parte, esa motivación".
Vera, además de manifestar que "moría por estar acá, por eso hice todo lo posible para llegar" y sostener que "voy a aportar lo máximo que pueda desde donde me toque para beneficio de todos", también habló sobre Jadson Viera.
"Lo que él pretende lo va a lograr porque tiene la intensidad y la personalidad. Aunque las cosas no le salgan, le va a encontrar la vuelta", sentenció.
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