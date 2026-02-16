"Nunca vine a Nacional para relanzarme": Oliva confesó cómo le llegó la oferta y la satisfacción de irse campeón

Christian Oliva habló previo a su partida a Brasil, donde se incorporará a Santos. El agente había confesado unas horas antes a Ovación que su idea era viajar este lunes para que el jugador se haga las revisiones médicas en el club paulista y firmar por tres temporadas en una transacción que ronda los 1.5 millones de dólares.

"Cuesta largar, es el club que soy hincha. Es un paso en mi carrera, en lo personal, familiar y deportivo. Un club tan grande como Santos, es una gran oportunidad que tengo", comenzó declarando el mediocampista.

Oliva confesó que la oferta la recibió previo al empate con 1-1 Racing, y que cuando su representante se la hizo llegar, no dijo nada, "quería jugar". "Después del partido, lo analizamos con mi representante y se pudo dar", dijo.

Respecto a su nuevo club contó que lo sedujo "el proyecto deportivo" y que se va "siendo campeón, en casa, con nuestra gente y contra el tradicional rival", que "era lo que deseaba".

Pese a su salida, el nuevo jugador de Santos se refirió a la actualidad de Nacional: "El equipo está bien, le falta agarrar la idea de juego de Jadson, que es muy buena, que de a poco se va a ir dando", y concluyó con una predicción optimista para su exequipo: "Estoy seguro que si todo sale bien, van a ser campeones al final".

Por último descartó que Nacional haya sido un trampolín tras su vuelta de Europa: "Nunca vine a relanzarme acá. Siempre dije el día que me fui a Italia, que mi sueño era volver. Yo soy hincha del club, siento de verdad los colores, no es por vender humo, volví porque quise. Tenía otra oferta. Ahora se da esta oportunidad y hay que aprovecharla".

Santos tiene en su horizonte más cercano al Novorizontino, equipo que fue líder de la fase de liga del Paulistão, a quien lo enfrentará de visitante en los cuartos de final del torneo, el domingo 22.