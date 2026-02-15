"No era lo que queríamos, pero vamos a encontrar la vuelta": Viera habló del empate de Nacional, el Diente y Oliva

Fue empate de Nacional. El quinto en los 90 minutos de los seis partidos que dirigió Jadson Viera. El alargue ante Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 y el triunfo ante Boston River fueron los únicos en los que terminó festejando desde que asumió en el Bolso.

Claro está que uno valió un título y el otro comenzar con el pie derecho en el Torneo Apertura, pero rápidamente apareció una nueva igualdad que dejó ciertas dudas en el andamiaje del equipo tricolor que empató 1-1 con Racing en el Gran Parque Central.

"Se hizo un partido complicado, muy cortado. Nos tenemos que acostumbrar a esos partidos y no le pudimos dar mucha dinámica al juego. Los lapsos positivos hay que tratar de que sean más, también hubo un poco de nerviosismo, pero me hago responsable", sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

El hecho de que solo hiciera una variante —que además fue obligada, porque salió Juan Cruz de los Santos desgarrado e ingresó Maximiliano Silvera— se debió a que "busqué consolidar alguna cosa del equipo. Estamos en la etapa de encontrar el equipo, me había gustado el rendimiento, alguno puede ir de mayor a menor o al revés en este arranque. El arranque no es malo, pero nos hubiera gustado ganar en casa".

Maximiliano Silvera en la presión en el partido entre Nacional y Racing. Foto: Natalia Rovira.

De todas maneras, Viera mandó un mensaje a la molestia que puede haber existido en los hinchas: "Tenemos que mantener la tranquilidad". "Nuestra experiencia como club es que cuando estuvimos unidos hemos logrado algo histórico. Uno puede entender por la calidad de jugadores que hay, pero queremos transmitir tranquilidad. No era lo que queríamos, pero le vamos a encontrar la vuelta".

Más adelante, el técnico también habló de casos puntuales como la ausencia de Nicolás López y la posible partida de Christian Oliva al fútbol de Brasil.

"El Diente anda bien. Todos los fines de semana habrá jugadores que queden afuera, pero él había tenido unos días con dolores en la espalda, hizo un esfuerzo bárbaro, pero venimos de muchos días trabajando y había un riesgo. Él intentó estar, pero le molestaba. Me parecía un riesgo, por eso hizo fútbol controlado (ante el plantel que jugará la Copa Libertadores Sub 20) para que estuviera la fecha que viene".

En el caso del volante central, ratificó: "De Oliva no sé nada. Leí algo cuando venía para el partido. Ese sector de la cancha ha sido largo con idas y llegadas". Por último expresó que "finalizó la minipretemporada con los que llegaron", así como también agregó: "Ya están prontos para estar a la orden el partido que viene".