¿Christian Oliva se va de Nacional? El club que hizo una oferta formal por el volante y qué dicen en el Bolso
El mediocampista de 29 años recibió un ofrecimiento importante del exterior que incluye un contrato extenso. El área deportiva del Bolso se encuentra analizando cuánto dinero le ingresaría.
Nacional recibió una oferta formal del Santos de Brasil por Christian Oliva, el volante de 29 años que viene de consagrarse campeón uruguayo. Según pudo saber Ovación, la propuesta incluye un contrato de largo plazo para el jugador.
El área deportiva del tricolor ya está al tanto del ofrecimiento y por estas horas se encuentra analizando qué cantidad de dinero le quedaría disponible en caso de aceptar.
Si finalmente optan por aceptar el dinero que propuso el equipo de Neymar y Gabigol, Nacional saldrá al mercado en busca de un mediocampista de características similares, considerando que Oliva es una pieza fija en la oncena titular.
En la temporada pasada jugó 42 partidos en el tricolor y terminó levantando el título de la Liga AUF Uruguaya.
En lo que va de esta temporada fue titular en la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, en el debut ante Boston River y está previsto que también comience jugando este sábado ante Racing en el Gran Parque Central.
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