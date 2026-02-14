El motivo por el que Nicolás "Diente" López no entró en la convocatoria de Nacional y cómo fue su semana
El delantero del tricolor, que se perdió el debut ante Boston River en Florida, no estará a la orden este sábado en el Gran Parque Central; el atacante jugó un amistoso ante la Sub 20.
Nicolás "Diente" López quedó afuera de la nómina de convocados que dio a conocer la cuenta oficial de Nacional este sábado por la tarde. El delantero, quien se perdió el debut ante Boston River en Florida, no estará a la orden este sábado frente a Racing en el Gran Parque Central.
Viene de jugar un partido amistoso ante la categoría Sub 20 que disputará la Copa Libertadores, al igual que los experimentados Camilo Cándido y Agustín Rogel, flamantes incorporaciones del Bolso, quienes tampoco estarán disponibles para Jadson Viera.
De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, López entrenó a la par de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Los Céspedes durante casi toda la semana, a excepción de un día.
Y, de hecho, tuvo participación en el encuentro ante las jóvenes promesas del Bolso.
Maxi Silvera apronta su primera titularidad en Nacional
Maxi Silvera, la incorporación estrella de Nacional en este mercado de pases, tendrá su primera titularidad este sábado ante la Escuelita. Hasta el momento acumula dos partidos, el primero fue en la Supercopa ante Peñarol y el segundo ante el Sastre en el Estadio Campeones Olímpicos.
En ambos casos ingresó desde el banco, pero en la segunda jornada se vio su mejor desempeño. Incluso en la primera pelota que tocó logró anotar de cabeza, aunque terminó siendo anulado por posición inhabilitada.
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