"Mundo Nacional": en qué consiste el lanzamiento de UTU y el tricolor para estudiantes de bachillerato

Nacional continúa trabajando puertas adentro en el vínculo con los estudiantes y este viernes lanzó junto con UTU "Mundo Nacional", un ciclo de charlas que tiene como propósito primordial instruir a los estudiantes del Bachillerato Tecnológico en Deporte y Recreación acerca de las distintas áreas que componen a la institución.

El evento se desarrolló este viernes en el Instituto Superior Brazo Oriental y tuvo la participación de Carlos Varela, secretario general del Ministerio de Educación y Cultura, José Decurnex, presidente de la Fundación Club Nacional de Football, y Virginia Verderese, directora general de UTU.

En esta iniciativa que conecta el deporte con la educación se pretenden abordar áreas de gestión como la comunicación, la gestión deportiva y la preparación física.

Verderese destacó la importancia de fomentar este tipo de instancias: "Es un ciclo de charlas que tienen que ver con todas las áreas del deporte, que pone a disposición el Club Nacional de Fútbol para los estudiantes, para los docentes, para poder ampliar la mirada, que no es solamente el área específicamente del deporte, sino que todo lo que implica y que está atrás del deporte, desde la comunicación a la alimentación".

En este sentido profundizó: "La idea es que este centro sea, primero, el epicentro de alguno de los espacios y van a venir técnicos para trabajar la comunicación, la alimentación, lo que tiene que ver con la fisioterapia, o sea, distintos componentes que tienen que ver con la actividad deportiva profesional que ponen a disposición para los estudiantes".