Fiscalía de Bolivia abre investigación por presunta pérdida de bienes y dinero de Sebastián Marset

El fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, informó que se abrió una investigación por la presunta pérdida de dinero y bienes inmuebles vinculados con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Estos deberán pasar a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

“La unidad análisis ha determinado iniciar (una investigación) contra presuntos autores por los ilícitos de incumplimiento de deberes y peculado”, dijo Mariaca en declaraciones consignadas por el medio local Unitel Bolivia.

Mariaca explicó que ya fue asignado un fiscal para este caso y se pasará la información a la Policía para trabajar de manera conjunta con relación a la presunta “pérdida de dinero y de supuestos bienes” a Marset.

Además, indicó que instruyó a los fiscales departamentales y los fiscales de materia a que entreguen todos los bienes inmuebles a manos de Dircabi.

“Hoy este proceso más relevante que tenemos en Santa Cruz amerita que todos los vehículos, los inmuebles, enseres y otros que tengan valor puedan estar en custodia de Dircabi como manda la norma procesal y como manda también las leyes correspondientes”, aseveró.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

Marset declara este miércoles 1 de abril

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset contrató a un exfiscal y abogado de Estados Unidos para que lo defienda en el juicio que enfrenta en Alexandria, en el estado de Virginia, informó Búsqueda y confirmaron a El País fuentes del caso. Se trata de Gene Rossi, que trabaja en la firma de abogados Carlton Fields y tiene casi tres décadas de experiencia en litigios penales y civiles en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Durante su trayectoria en el Departamento de Justicia, Gene participó en más de 110 juicios federales (incluidos 90 juicios con jurado, una cifra sin precedentes) en tribunales de distrito y de quiebras de Estados Unidos. Entre 1989 y 2001, trabajó en la División Tributaria, donde llevó casos civiles y penales complejos y formó parte de un Grupo de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado (OCDETF), según señala su biografía.

Gene Rossi, abogado que se suma a la defensa de Sebastián Marset en Estados Unidos. X: @rossi4va.

En 2001, se convirtió en fiscal adjunto de los Estados Unidos en el Distrito Este de Virginia. Allí, dirigió y supervisó una amplia gama de investigaciones importantes relacionadas con la crisis de los opioides, el OCDETF, homicidios, atención médica, impuestos, inmigración, corrupción pública, terrorismo y medio ambiente. Gene también se desempeñó como subdirector de la Unidad de Narcóticos y, posteriormente, como director de la Unidad de Casos Especiales, donde capacitó a más de 1000 nuevos fiscales en el Expediente Rocket y en el Centro Nacional de Defensa del Departamento de Justicia.

Solo en el Distrito Este de Virginia, tuvo un récord de 65 juicios con jurado por delitos graves. Debido a sus numerosos juicios de gran repercusión, la División de Alexandria de su oficina le reservó un espacio especial en su honor llamado "Sala de Guerra Gene Rossi".

Rossi se sumará a un equipo que ya integran los abogados Rodrigo Da Silva, Michael Padula y Santiago Moratorio. Se prevé que el próximo miércoles, 1 de abril, Marset declare ante un juez de Estados Unidos.