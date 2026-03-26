Justicia dictó prisión para implicados en banda narco liderada desde tres cárceles

En el marco de la "Operación Anfisbena", operativo que desarticuló una banda narco liderada por presos desde varias cárceles del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y en el que resultaron 38 personas detenidas y 31 allanamientos realizados, el Ministerio del Interior informó que la Justicia de Colonia condenó a varias personas por diversos delitos. Además, la cartera detalló que también fueron condenados tres menores de edad.

En total, 31 personas mayores de edad fueron condenadas por los delitos de comercialización y transporte de sustancias estupefacientes, asistencia al narcotráfico, asociación para delinquir, lavado de activos en modalidad de transferencia, distribución y venta de estupefacientes, hurto, violación de domicilio, tráfico interno de armas y municiones; a penas que van desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión efectiva.

En cuanto a los menores, se los condenó por un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente a título oneroso, a la pena de 12 meses de medidas socioeducativas, que deberán cumplir con internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y con acompañamiento del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Operativo Anfisbena. Foto: Ministerio del Interior.

Red operaba en cinco departamentos y era liderada por presos desde la cárcel

Un homicidio y la posterior condena de los responsables fue el punto de partida para que la Jefatura de Policía de Colonia iniciara el "operativo Anfisbena", cuya investigación logró determinar que dicho crimen estaba vinculado a un negocio de tráfico de drogas que involucraba a varias personas en distintos puntos de Uruguay.

El mencionado homicidio ocurrió en Colonia a fines de octubre de 2025. Allí, la policía del departamento detuvo a dos hombres, que posteriormente fueron llevados ante la Justicia y condenados. Durante el lapso de la investigación, se pudo determinar que un grupo de personas privadas de libertad lideraban una organización delictiva desde distintas cárceles del país.

En primera instancia, la Justicia había dispuesto el análisis de varios celulares que fueron incautados a privados de libertad y a otro detenido detenido en noviembre, que determinó su participación en la organización.

Tras entregar el análisis y la información a la Justicia, se realizaron una totalidad de 31 allanamientos en Montevideo, Colonia, Río Negro, Durazno y Canelones y se detuvieron a 38 personas.

Jefe de Policía de Colonia no descartó vínculo con organizaciones mas fuertes

"Esta es una operación que venimos trabajando hace seis meses", dijo en rueda de prensa el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa.

El jerarca explicó que la investigación implicó "escuchas", que revelaron que tres organizaciones criminales lideradas por cuatro personas que operaban el negocio desde el Penal de Libertad, la unidad penitenciaria Santiago Vázquez (ex Comcar) y la Cárcel de Mujeres del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Paulo Costa, Jefe de Policía de Colonia, en rueda de prensa. Foto: Captura

Con respecto a los bienes incautados, Costa dijo que hubo "armas, sustancias estupefacientes, vehículos y celulares".

"Como este operativo apunta al narcotráfico y lavado de activos, la investigación continúa porque se realizarán audiencias y eso va a determinar la continuación y cierre del operativo", agregó Costa.

Ante la consulta de cómo los criminales pudieron liderar una organización criminal desde prisión, el jefe coloniense dijo que el INR "funciona aparte de nosotros".

"Nosotros operamos sobre la problemática en sí, de alguna forma esa respuesta no la puedo brindar, porque operamos sobre el conflicto", subrayó.

Además, Costa fue consultado si esta agrupación criminal tiene algún tipo de vínculo con otras como la del narcotraficante Sebastían Marset o los Albín. En ese sentido, sostuvo que "al momento" no cuentan con esa información.

"Pero en esto hay muchas ramificaciones, estos delitos de lucro son tejidos que están muy expandidos, es lo que puedo decir al momento", concluyó.