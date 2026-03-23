"Operación Amanecer": Policía de Tacuarembó realizó ocho allanamientos; hay dos personas condenadas

La Jefatura de Policía de Tacuarembó informó este lunes de la condena de dos hombres por delitos de tráfico interno de armas de fuego, municiones y tráfico de drogas, entre otros.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia, la investigación comenzó a partir de un hecho originado el pasado 10 de marzo, en el que un hombre de 27 años de edad resultó herido de arma de fuego y trasladado a un centro asistencial producto de las lesiones recibidas.

El hombre recibió las heridas mientras se encontraba por el barrio San Gabriel, cuando el acompañante de una moto le disparó.

La víctima manifestó que en semanas anteriores se registraron hechos similares, en los que las mismas personas habrían disparado contra residencias del lugar.

Los investigadores iniciaron entonces la llamada "Operación Amanecer", en el marco del combate al delito ante crímenes entre delincuentes rivales. Del caso fue enterada la Fiscalía Letrada de 1.º Turno.

Patrullero de Policía. Foto: Ministerio del Interior

Producto de la investigación, fue detenido un hombre de 27 años poseedor de varios antecedentes penales como asistencia al narcotráfico, asociación para delinquir y tráfico de drogas. También se logró la detención de otro hombre de 23 años poseedor de antecedentes penales por violencia doméstica y tenencia y porte de arma en lugares públicos.

Ocho allanamientos donde incautaron drogas y armas

La policía realizó ocho allanamientos que dieron como resultado dos detenidos y otras cuatro personas identificadas. Además, se incautaron drogas, dos revólveres, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una moto, entre otros.

Del operativo participaron policías de Grupo de Repuesta Táctica, Dirección Nacional de Guardia Republicana Regional Norte, Policía Científica y Comisaría 14º.

En la audiencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1º Turno, se condenó a un individuo con las iniciales V.M.N.L. como autor penalmente responsable de "un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones, un delito de porte de arma por reincidente, un delito de porte y tenencia de armas y municiones en espacios públicos y un delito de disparo de arma de fuego, todos en régimen de reiteración real entre sí. Deberá cumplir ocho meses de prisión efectiva.

Además, se condenó a tres años de penitenciaría otra persona de iniciales J.A.B.B., de 23 años, como autor penalmente responsable de "un delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de suministro en régimen de reiteración real, con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones y un delito de receptación agravado".