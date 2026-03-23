Tiroteo en Barrio Coppola: adolescente de 13 años fue baleado en la pierna y un joven de 22 está grave

Tres jóvenes de 22, 20 y 13 años resultaron heridos tras un tiroteo registrado durante la jornada del domingo en el Barrio Coppola, informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado.

Un grupo de policías estaba patrullando la zona cuando se escucharon disparos de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Juan Acosta y Gilberto Bellini. En el lugar encontraron a un joven de 22 años herido de arma de fuego, que fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula. Allí, el médico de guardia le diagnosticó una "herida de arma de fuego en el tórax izquierdo con entrada, sin salida" e indicó que fuera trasladado al Hospital Pasteur, ya que su estado era grave.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Más tarde ingresaron a la misma policlínica otros dos heridos: un adolescente de 13 años, que había sido baleado en la pierna derecha, y un joven de 20 años, que recibió dos disparos en la pierna izquierda.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Policía Científica concurrió al lugar del tiroteo y relevó la escena. Por su parte, la Fiscalía de Homicidios del Tercer Turno, que trabaja el caso, solicitó que se busquen cámaras de seguridad en la zona y se entrevisten a los testigos del hecho.