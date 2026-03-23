Tiroteo en Barrio Coppola: adolescente de 13 años fue baleado en la pierna y un joven de 22 está grave
La balacera tuvo lugar el domingo en la esquina de Juan Acosta y Gilberto Bellini. Un joven de 20 años, que también se encontraba en el lugar, recibió dos disparos en la pierna izquierda.
Tres jóvenes de 22, 20 y 13 años resultaron heridos tras un tiroteo registrado durante la jornada del domingo en el Barrio Coppola, informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado.
Un grupo de policías estaba patrullando la zona cuando se escucharon disparos de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Juan Acosta y Gilberto Bellini. En el lugar encontraron a un joven de 22 años herido de arma de fuego, que fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula. Allí, el médico de guardia le diagnosticó una "herida de arma de fuego en el tórax izquierdo con entrada, sin salida" e indicó que fuera trasladado al Hospital Pasteur, ya que su estado era grave.
Más tarde ingresaron a la misma policlínica otros dos heridos: un adolescente de 13 años, que había sido baleado en la pierna derecha, y un joven de 20 años, que recibió dos disparos en la pierna izquierda.
Policía Científica concurrió al lugar del tiroteo y relevó la escena. Por su parte, la Fiscalía de Homicidios del Tercer Turno, que trabaja el caso, solicitó que se busquen cámaras de seguridad en la zona y se entrevisten a los testigos del hecho.
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