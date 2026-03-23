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El País Información Policiales

Tiroteo en Barrio Coppola: adolescente de 13 años fue baleado en la pierna y un joven de 22 está grave

La balacera tuvo lugar el domingo en la esquina de Juan Acosta y Gilberto Bellini. Un joven de 20 años, que también se encontraba en el lugar, recibió dos disparos en la pierna izquierda.

El País
El País
23/03/2026, 12:08
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Esquina de Juan Acosta y Gilberto Bellini.
Esquina de Juan Acosta y Gilberto Bellini.
Foto: Google Maps.

Tres jóvenes de 22, 20 y 13 años resultaron heridos tras un tiroteo registrado durante la jornada del domingo en el Barrio Coppola, informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado.

Un grupo de policías estaba patrullando la zona cuando se escucharon disparos de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Juan Acosta y Gilberto Bellini. En el lugar encontraron a un joven de 22 años herido de arma de fuego, que fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula. Allí, el médico de guardia le diagnosticó una "herida de arma de fuego en el tórax izquierdo con entrada, sin salida" e indicó que fuera trasladado al Hospital Pasteur, ya que su estado era grave.

Patrullero, móvil policial
Patrullero, móvil policial
Foto: archivo El País.

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Más tarde ingresaron a la misma policlínica otros dos heridos: un adolescente de 13 años, que había sido baleado en la pierna derecha, y un joven de 20 años, que recibió dos disparos en la pierna izquierda.

Operativo policial / Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Patrullero policial.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Policía Científica concurrió al lugar del tiroteo y relevó la escena. Por su parte, la Fiscalía de Homicidios del Tercer Turno, que trabaja el caso, solicitó que se busquen cámaras de seguridad en la zona y se entrevisten a los testigos del hecho.

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