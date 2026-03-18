Investigan si balacera en la que fue herida una bebé era un "mensaje" para una boca de drogas

Fiscalía y personal de Homicidios de la Policía investigan la balacera en la que resultó herida una bebé de dos años. Si bien todavía se maneja información primaria, presumen que el objetivo de los atacantes era dar un mensaje vinculado al comercio de drogas. La madre de la víctima no tiene antecedentes, pero cuenta con varias indagatorias policiales.

El tiroteo contra una casa ubicada en la calle Sebastopol esquina Rubén Darío, en el barrio Flor de Maroñas, ocurrió en la noche del lunes. La bebé de un año y pocos meses se encontraba en un dormitorio junto con su madre de 24 años cuando comenzó el ataque.

Según la información que pudo recolectar la Policía hasta el momento, dos delincuentes llegaron al lugar en una moto. Uno de ellos se bajó del vehículo y disparó en varias oportunidades contra una de las ventanas de la vivienda.

De las balas que ingresaron a la finca, dos impactaron contra el cuerpo de la bebé.

"Heridas de arma de fuego en abdomen y brazo izquierdo", se le diagnosticó en la Policlínica de Malinas, a la que fue trasladada por un particular que estaba cerca.

Debido a la gravedad de su situación, fue trasladada casi de forma inmediata al Hospital Pereira Rossell. Hasta este martes, la bebé se encontraba grave, aunque la situación había sido estabilizada.

Inicialmente trabajaron en el caso personal de Zona III de la Jefatura de Policía de Montevideo y Policía Científica, aunque las actuaciones ya fueron remitidas al personal de Homicidios.

Fuentes del caso dijeron a El País que se trata de una zona "conflictiva" en la que se han reportado múltiples episodios de violencia en las últimas semanas.

La principal hipótesis de la Policía es que se trató de "un mensaje" vinculado al comercio de drogas en el barrio.

Los investigadores presumen que en la vivienda en la que vive la bebé funciona una boca de venta de droga y que los disparos habrían tenido como objetivo intimidar a su madre, aunque todavía se está en etapa de recabar indicios para poder presentarlos ante la Justicia.

Si bien la madre de la víctima tiene varias indagatorias policiales, no posee antecedentes.