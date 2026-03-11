Militar retirado enfrentó a cuatro delincuentes que intentaron rapiñarlo e hirió a uno: "Lo agarré a tiros"

Un violento episodio ocurrió en la tarde de este miércoles en el barrio Colón de Montevideo, cuando cuatro delincuentes intentaron rapiñar a un militar retirado de 60 años. La víctima se encontraba estacionada en su camioneta en la intersección de las calles Matto Grosso y Garzón, momento en el que fue abordada por dos motocicletas.

Los asaltantes, mediante amenazas con armas de fuego, exigieron la entrega del vehículo y llegaron a golpear al hombre en la cabeza con la culata de un revólver para amedrentarlo, según relató la víctima a Telenoche (Canal 4).

Pese a la violencia del ataque, el hombre logró reaccionar a tiempo y desarmar a uno de los delincuentes que lo apuntaba directamente. En ese instante, se produjo un intercambio de disparos entre el militar retirado y los asaltantes, resultando herido al menos uno de los atacantes.

El hombre contó a Telenoche que había estacionado para hacer una llamada telefónica. “Se me arrimó tanto que le quité el revólver, se bajó, me bajé y lo agarré a tiros”, relató.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Detención y operativo policial en la zona de Colón

La situación fue advertida por efectivos de la Policía de Investigaciones que circulaban por el área en ese momento. Los agentes intervinieron de inmediato y lograron detener al delincuente que había sido herido de bala.

Según las primeras informaciones, el detenido tiene 26 años y cuenta con antecedentes penales. El resto de la banda, integrada por otros tres hombres, consiguió darse a la fuga de forma inicial en las motocicletas en las que habían llegado.

Dos oficiales en un patrullero durante un operativo policial. Foto: Archivo El País

Tras una breve persecución, los delincuentes abandonaron uno de los vehículos utilizados en el asalto sobre la calle Calderón de la Barca, a pocas cuadras de donde se originó el tiroteo. En ese lugar, la policía incautó además un casco y un par de calzados deportivos.

Durante el operativo de rastrillaje, las autoridades también confirmaron la recuperación de una de las armas de fuego empleadas por los asaltantes, mientras se continúa con la búsqueda de los tres prófugos que lograron escapar.