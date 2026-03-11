Temas del día:
Otro crimen en Villa García: balearon a un hombre de 44 años cerca de la zona en la que otro fue asesinado

De acuerdo con manifestaciones de testigos, dos hombres que circulaban en una moto oscura habrían ingresado al predio de la víctima, escuchándose posteriormente varias detonaciones de arma de fuego.

El País
El País
11/03/2026, 17:49
Plano aéreo del barrio Villa García.
Plano aéreo del barrio Villa García.
Foto: Ignacio Sánchez.

Un hombre de 44 años resultó herido por disparos de arma de fuego en Camino Las Pléyades esquina Camino Don Bosco, en la zona de Villa García, en el límite entre Montevideo y Canelones. La Policía investiga las circunstancias del hecho, que ocurrió a pocas cuadras de Camino Melchor de Viana y Camino La Cruz del Sur, donde un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza.

Personal policial concurrió al lugar en la mañana de este miércoles tras un aviso recibido a través del Centro de Comando Unificado que alertaba sobre una persona herida. A su arribo, otro móvil policial ya se encontraba en la escena y procedió al traslado del lesionado a un centro de salud, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en la zona de Villa García

De acuerdo con manifestaciones de testigos, dos hombres que circulaban en una moto oscura habrían ingresado al predio de la víctima, escuchándose posteriormente varias detonaciones de arma de fuego, retirándose del lugar por Camino Don Bosco.

Posteriormente, el hombre fue derivado a otro centro especializado de salud, donde se le diagnosticó herida de arma de fuego en miembro inferior izquierdo, con dos impactos.

En el lugar se realizó una inspección ocular sin hallarse vainas ni otros indicios de interés. Tampoco se constataron cámaras de videovigilancia en la zona.

Investigadores policiales trabajan en el caso para establecer las circunstancias del hecho. Fue enterada la Fiscalía de Flagrancia de 7.º turno, que dispuso la toma de declaraciones y demás actuaciones correspondientes.

Villa García. Foto: Google Maps

Allanamientos en La Unión: incautan dinero, cocaína, armas y municiones en investigación por un asesinato

Asesinato a pocas cuadras

Un hombre de 27 años fue asesinado de al menos un disparo en la cabeza y su cuerpo fue hallado en la mañana del martes en Camino Melchor de Viana y Camino La Cruz del Sur. El crimen ocurrió en el límite entre Montevideo y Canelones, cerca de Villa García.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales, al lugar concurrieron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Policía Científica para periciar la escena.

La desaparición de la víctima fue denunciada por su familia este lunes. Tenía un antecedente penal de 2021 por un delito vinculado a las drogas.

En la escena del crimen no fueron encontrados casquillos de bala.

Operativo policial / Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Patrullero policial.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais
