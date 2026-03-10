Hizo "gestos de índole sexual" frente a menores que viajaban en ómnibus, el chofer lo retuvo y fue condenado

Un hombre de 49 años fue condenado a 14 meses de libertad a prueba tras realizar "actos de connotación sexual" frente a un grupo de adolescentes que viajaban en un ómnibus interdepartamental, según informó la Jefatura de Canelones a través de un comunicado.

El incidente tuvo lugar en un ómnibus que circulaba por la ruta 101. La Policía recibió una llamada en la que se alertaba que el conductor del vehículo había retenido a un pasajero que había iniciado "conversaciones inapropiadas" y "realizado gestos de índole sexual" frente a un grupo de adolescentes que viajaban en el ómnibus.

El caso fue investigado por personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Solymar. Tras finalizar las actuaciones del Juzgado Letrado de séptimo turno de Ciudad de la Costa, el indagado fue condenado como autor de un delito de "abuso sexual sin contacto corporal". Por esto, se le impuso una pena de 14 meses de prisión, que cumplirá bajo un régimen de libertad a prueba.