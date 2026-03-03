"Jugar a los novios": condenaron a un hombre por abusar sexualmente de su hija de 7 años

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno confirmó la condena de un hombre de la ciudad de Rosario (Colonia) como autor de dos delitos de abuso sexual a su hija, cuando la niña tenía 7 años. El caso se reveló cuando la menor le contó a su madre que jugaban "a los novios".

El hombre recibió la condena de tres años y seis meses de prisión, tal y como se había establecido en primera instancia.

"Jugábamos a los novios"

Los abusos, de acuerdo a lo probado en juicio oral, ocurrieron cuando la niña permanecía al cuidado de su padre. Las violaciones se mantuvieron ocultas durante un tiempo "debido a las amenazas que el hombre le habría realizado a la menor para que no contara lo sucedido", detalló Fiscalía.

El caso se descubrió cuando la niña le contó a su madre situaciones que vivía con su padre descritas como “jugar a los novios”, lo que preocupó a la mujer y llevó a que lo denunciara.

La Justicia dispuso que la niña recibiera atención psicológica y de peritos forenses. "Los informes técnicos señalaron indicadores compatibles con abuso sexual y destacaron que el relato de la menor surgió de forma progresiva, en un contexto de angustia y dificultad inicial para expresarse".

Con el correr del tiempo, en casi dos años de terapia, la niña pudo expresar con mayor claridad lo ocurrido e identificó a su padre como el responsable.

Fachada de Fiscalía. Foto: Leonardo Mainé

La condena

Según detalló el informe de Fiscalía, "varios testigos declararon en favor del condenado respecto de su comportamiento habitual y su vínculo con la niña". Además, la falta de antecedentes penales se utilizó como atenuante de la condena. Sin embargo, "esos elementos no desvirtuaban la prueba existente sobre los abusos".

La defensa apeló la sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones concluyó que el análisis realizado en primera instancia fue correcto y la sentencia quedó firme.

Además de la condena a prisión, el hombre recibió las penas accesorias que incluyen la inhabilitación por diez años para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niños, niñas y adolescentes o personas mayores en situación de dependencia. También se le prohibió desempeñar funciones públicas o privadas en ámbitos educativos, de salud o en cualquier actividad que implique trato directo con menores de edad o personas dependientes.

El condenado también deberá pagar una reparación económica a la víctima.