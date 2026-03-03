Un depósito de maderas se incendió este martes en el km 29 de la ruta 74, cerca de la localidad de Suárez en el departamento de Canelones. Voceros de Bomberos expresaron a El País que no se registraron víctimas mortales ni personas lesionadas.

Según reportó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País, el incendio se generó sobre las 08:12, en un depósito cercano a la escuela N° 220 de la localidad.

La primera dotación de Bomberos que llegó al lugar fue la de Carrasco y constató que se estaba incendiando un local de unos 15 x 15 metros, "sin riesgo de propagación a estructuras linderas".

Los bomberos lograron apagar el fuego y evitar que se propagara. Aunque el humo se propagó a toda la zona, no afectó el funcionamiento del centro escolar, según confirmó la directora de Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, en diálogo con Subrayado.

Trabajaron en el lugar dotaciones de Carrasco, Casavalle y Cordón.