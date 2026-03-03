Intenso incendio afectó un depósito en Suárez, Canelones, cerca de una escuela; no hubo lesionados
El local, ubicado en el km 29 de la ruta 74, era usado como depósito de maderas y otros materiales. Los Bomberos lograron evitar que el fuego se propagara.
Un depósito de maderas se incendió este martes en el km 29 de la ruta 74, cerca de la localidad de Suárez en el departamento de Canelones. Voceros de Bomberos expresaron a El País que no se registraron víctimas mortales ni personas lesionadas.
Según reportó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País, el incendio se generó sobre las 08:12, en un depósito cercano a la escuela N° 220 de la localidad.
La primera dotación de Bomberos que llegó al lugar fue la de Carrasco y constató que se estaba incendiando un local de unos 15 x 15 metros, "sin riesgo de propagación a estructuras linderas".
Los bomberos lograron apagar el fuego y evitar que se propagara. Aunque el humo se propagó a toda la zona, no afectó el funcionamiento del centro escolar, según confirmó la directora de Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, en diálogo con Subrayado.
Trabajaron en el lugar dotaciones de Carrasco, Casavalle y Cordón.
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