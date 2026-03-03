Impactante derrumbe en un estacionamiento en Buenos Aires deja decenas de autos aplastados

Se derrumbó este martes parte de la estructura interna de un complejo de viviendas en la localidad de Parque Patricios, en Buenos Aires, y cayó sobre unos 60 vehículos que estaban en el estacionamiento subterráneo.

Por prevención, ante otros posibles derrumbes, decenas de vecinos fueron evacuados. Desde el SAME informaron a La Nación que no hay personas lesionadas hasta el momento.

Federico, uno de los vecinos, relató que lo que se desmoronó fue el patio interno que da al subsuelo, donde aparcan decenas de rodados. Debido al hecho, que ocurrió alrededor de las 4.30 de esta madrugada en un predio ubicado entre la avenida Suárez y Ástor Piazzola, los vecinos de los tres edificios que rodean ese predio —con 300 departamentos y alrededor de 500 personas— dejaron sus hogares por miedo a que el derrumbe se extendiera a otras estructuras, contó el hombre a TN.

Derrumbe en patio interno en Parque Patricios Foto: Ricardo Pristupluk

Personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado al lugar luego de que a las se recibiera un llamado de alerta al 9.1.1., sobre las 4:40 de la madrugada. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo —de aproximadamente 50 por 70 metros—, lo que provocó el hundimiento del sector donde se encontraban vehículos estacionados.

Desde entonces, trabajan allí el Grupo Especial de Rescate (GER), el equipo K9 de perros para rastrear la zona del desmoronamiento y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, según pudo saber este diario. Los especialistas se encontraban evaluando la estructura del edificio.

Los médicos del SAME solo atendieron a una mujer de 38 años que rechazó el traslado al Hospital Penna y fue oxigenada en uno de los cuatro móviles a disposición.

Un jefe de Bomberos indicó que, por el momento, ningún vecino del barrio informó de familiares desaparecidos. A su vez, señaló que “se cortaron los suministros” de manera preventiva y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe. “Seguramente, un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”, agregó.

Vista del derrumbe desde adentro Foto: SAME

“No tenemos a quién reclamarle porque estos edificios comenzaron a construirse en 2015 por el plan Procrear. Nadie controló las obras, hubo refacciones en el lugar y no tenemos la escritura de los departamentos”, se quejó.

El lugar donde ocurrió el incidente forma parte del extenso complejo Estación Buenos Aires y linda con la cancha de Huracán, en el límite entre los barrios Parque Patricios y Barracas. El predio, que antes pertenecía a los ferrocarriles, se encuentra al sur de la Ciudad de Buenos Aires y está conformado por viviendas, galpones y hospitales.

La Nación/GDA