Grupo de uruguayos viajará a Buenos Aires para participar de encuentro internacional con educador Prem Rawat

Un grupo de uruguayos viajará a Buenos Aires los días 27, 28 y 29 de marzo para participar del encuentro internacional Uncover Life —o Descubre la Vida, en español—, encabezado por el educador y el autor Prem Rawat, considerado "referente global" en temas vinculados a la paz personal.

Se espera que más de 50 uruguayos asistan al evento, que se desarrollará durante tres jornadas en la capital argentina y reunirá a asistentes de distintos países de América Latina y otras regiones. La apertura será transmitida en vivo a través de la plataforma TimelessToday, con traducción simultánea a varios idiomas.

¿Quién es Prem Rawat?

"Prem Rawat, nacido en India en 1957, ha dedicado más de cinco décadas a difundir un mensaje centrado en la introspección y la paz individual. A lo largo de su trayectoria se ha presentado ante más de 15 millones de personas en más de 100 países y ha sido invitado a disertar en el Parlamento Europeo, así como en sedes parlamentarias del Reino Unido, Italia, Australia, Argentina y Nueva Zelanda, además de universidades como Harvard, Berkeley, Oxford y Salamanca", señalaron desde la organización.

Rawat es autor de títulos como Escúchate y Respira, y sostiene que la paz "no es un concepto abstracto sino una experiencia personal". "La paz está en tu interior; el autoconocimiento es lo que te permite experimentarla", ha señalado en distintas conferencias.

Además, el educador cuenta con varios récords Guiness vinculados a la "convocatoria de público en eventos y lecturas" y es impulsor del Programa de Educación para la Paz, que se implementa en más de 80 países y promueve varias iniciativas humanitarias.

"El encuentro en Buenos Aires se inscribe en una agenda internacional que incluyó, en agosto de 2025, una conferencia en el Centro Internacional de Convenciones de San José, Costa Rica, donde participantes de diversos países latinoamericanos asistieron a una jornada presencial dedicada al mensaje de paz individual", agregaron desde la organización.

Para más información sobre el encuentro, se puede entrar al sitio web www.premrawat.com