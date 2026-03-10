Imputaron a dos presos de la Cárcel de Canelones por abuso sexual y violencia privada contra otro recluso

La Fiscalía Departamental de Canelones de 1° turno logró la formalización de la investigación y la correspondiente imputación de dos hombres por hechos de extrema violencia ocurridos dentro de la cárcel de ese departamento. Los imputados ya se encontraban cumpliendo penas de privación de libertad en el establecimiento al momento de cometerse los nuevos ilícitos, los cuales fueron ejercidos de manera sostenida contra otro recluso del mismo centro.

La Justicia determinó responsabilidades diferenciadas para los involucrados en esta etapa del proceso. Uno de los hombres fue imputado como presunto autor de un delito de abuso sexual en reiteración real con reiterados delitos de violencia privada. El segundo implicado, en tanto, fue formalizado bajo la figura de coautor de reiterados delitos de violencia privada, tras acreditarse su participación en las coacciones ejercidas dentro del ámbito carcelario, según informó Fiscalía General de la Nación.

La fiscal del caso, Irena Penza, dijo a Subrayado (Canal 10) que en noviembre de 2024 comenzó la investigación, donde declararon testigos que fueron clave para colaborar con la causa. La víctima fue "sostenida por especialistas y profesionales médicos", expresó la fiscal. Además, este recluso "sufrió varias situaciones de abuso sexual, violencia privada, vejámenes, el hurto de sus alimentos, violencia, insultos, golpes".

Los detalles de la imputación en Canelones

La investigación, liderada por el equipo fiscal, profundizó en la dinámica de poder y violencia que sufren las víctimas en el sistema penitenciario. En este caso concreto, la reiteración de los delitos de violencia privada fue clave para la tipificación judicial, evidenciando una "conducta sistemática de hostigamiento y sometimiento que culminó en las agresiones sexuales denunciadas".

Un punto crítico de la audiencia fue la situación de un tercer indagado vinculado a los hechos. Debido a que este individuo había recuperado su libertad antes de la instancia judicial, no pudo ser formalizado de forma presencial. Ante su ausencia, la Justicia libró de forma inmediata una orden de detención para asegurar su comparecencia y dar continuidad al proceso penal por su presunta participación en los delitos descritos.