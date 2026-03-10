Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en la zona de Villa García
El cuerpo de la víctima fue hallado en Camino Melchor de Viana y Camino La Cruz del Sur. Su desaparición fue denunciada este lunes por su familia.
Un hombre de 27 años fue asesinado de al menos un disparo en la cabeza y su cuerpo fue hallado en la mañana de este martes en Camino Melchor de Viana y Camino La Cruz del Sur. El crimen ocurrió en el límite entre Montevideo y Canelones, cerca de Villa García.
Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales, al lugar concurrieron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Policía Científica para periciar la escena.
La desaparición de la víctima fue denunciada por su familia este lunes. Tenía un antecedente penal de 2021 por un delito vinculado a las drogas.
En la escena del crimen no fueron encontrados casquillos de bala.
