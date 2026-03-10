Temas del día:
Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en la zona de Villa García

El cuerpo de la víctima fue hallado en Camino Melchor de Viana y Camino La Cruz del Sur. Su desaparición fue denunciada este lunes por su familia.

10/03/2026, 14:13
Villa García. Foto: Google Maps
Villa García.
Foto: Google Maps.

Un hombre de 27 años fue asesinado de al menos un disparo en la cabeza y su cuerpo fue hallado en la mañana de este martes en Camino Melchor de Viana y Camino La Cruz del Sur. El crimen ocurrió en el límite entre Montevideo y Canelones, cerca de Villa García.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales, al lugar concurrieron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Policía Científica para periciar la escena.

La desaparición de la víctima fue denunciada por su familia este lunes. Tenía un antecedente penal de 2021 por un delito vinculado a las drogas.

En la escena del crimen no fueron encontrados casquillos de bala.

Operativo policial / Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Patrullero policial.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais
