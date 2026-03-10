Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en la zona de Villa García

Un hombre de 27 años fue asesinado de al menos un disparo en la cabeza y su cuerpo fue hallado en la mañana de este martes en Camino Melchor de Viana y Camino La Cruz del Sur. El crimen ocurrió en el límite entre Montevideo y Canelones, cerca de Villa García.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales, al lugar concurrieron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Policía Científica para periciar la escena.

La desaparición de la víctima fue denunciada por su familia este lunes. Tenía un antecedente penal de 2021 por un delito vinculado a las drogas.

En la escena del crimen no fueron encontrados casquillos de bala.