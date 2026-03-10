Un hombre y una mujer resultaron heridos de gravedad tras ataque a balazos en una vivienda de La Paz

Personal de la Seccional 5ta de La Paz y el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones trabajan intensamente para esclarecer un violento ataque con armas de fuego ocurrido en la noche del lunes 9. El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 19:45 horas, dejó como saldo a un hombre de 31 años y a una mujer de 33 años con heridas de gravedad, tras ser blanco de múltiples disparos de arma de fuego en una vivienda ubicada en la intersección de las calles De Las Artes y Centenario.

Ante la alerta por detonaciones, los móviles policiales se desplazaron de inmediato al lugar, donde hallaron a las víctimas con lesiones visibles. Debido a la urgencia del cuadro, los efectivos priorizaron el traslado de ambos hacia el centro de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Las Piedras.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado, el hombre sufrió una "herida de arma de fuego en cráneo", mientras que la mujer fue diagnosticada con una "herida de arma de fuego en abdomen", permaneciendo bajo estricta observación médica.

Peritajes y recolección de evidencia en la escena

En el lugar de los hechos, personal de Policía Científica realizó un relevamiento exhaustivo de la vivienda y sus alrededores. Durante el procedimiento, se recuperaron diversos elementos de interés criminalístico que fueron derivados a laboratorios especializados para su análisis.

Estas pruebas técnicas serán fundamentales para determinar el calibre de las armas utilizadas y la dinámica de los disparos que impactaron en la pareja.

La gravedad del episodio motivó que la investigación fuera derivada al Departamento de Homicidios, bajo la órbita de la Fiscalía de 2º Turno, dirigida por Bárbara Zapater. Actualmente, las autoridades llevan adelante un análisis técnico y operativo que incluye el relevamiento de posibles testigos y cámaras de seguridad en la zona de La Paz.