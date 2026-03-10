Temas del día:
El País Información Policiales

Allanamientos en La Unión: incautan dinero, cocaína, armas y municiones en investigación por un asesinato

Tras el asesinato de un hombre de 24 años, la Policía desplegó cinco allanamientos simultáneos que culminaron con la incautación de sustancias y armamento. Hay dos mujeres detenidas.

El País
El País
10/03/2026, 19:18
Droga incautada en el barrio La Unión
Droga incautada en el barrio La Unión, en el marco de una investigación por un homicidio ocurrido el domingo 8 de marzo de 2026.
Foto: Ministerio del Interior.

El Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos desplegó este martes una serie de operativos en el barrio La Unión de Montevideo, en el marco de la investigación por el asesinato de un hombre de 24 años ocurrido el pasado domingo en Azara y Menorca.

Los efectivos policiales realizaron un total de cinco allanamientos simultáneos con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y desarticular posibles redes vinculadas al hecho, según informó el Ministerio del Interior.

Imputaron a dos presos de la Cárcel de Canelones por abuso sexual y violencia privada contra otro recluso

Como resultado de las intervenciones, las autoridades lograron la detención de dos mujeres mayores de edad y el decomiso de un importante cargamento de estupefacientes y dinero en efectivo. En el lugar trabajaron conjuntamente efectivos del Departamento de la Brigada Antidrogas de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, hacia donde fueron trasladadas las sospechosas para continuar con las actuaciones correspondientes bajo la órbita judicial.

Incautación de droga, divisas y municiones en La Unión

Durante las inspecciones en las fincas señaladas, la Policía incautó 9,763 kilogramos de cocaína, distribuidos en nueve ladrillos. Además de la sustancia, los efectivos hallaron una suma significativa de dinero que asciende a $ 97.250 y US$ 7.466. El inventario de lo incautado se completó con 18 municiones, cuatro teléfonos celulares y un arma de fuego de fabricación casera, elementos que ahora forman parte de la evidencia del caso.

Tras el cierre del operativo, la Fiscalía de Estupefacientes de 4.º Turno tomó el caso y dispuso que las dos mujeres detenidas permanezcan a disposición de la Justicia. Las autoridades buscan determinar la conexión directa entre el material incautado —especialmente la droga y el arma casera— y el homicidio del joven de 24 años que desencadenó las órdenes de allanamiento en la zona.

Un hombre y una mujer resultaron heridos de gravedad tras ataque a balazos en una vivienda de La Paz

Drogas, dinero y municiones incautadas tras allanamientos en el barrio La Unión
Drogas, dinero y municiones incautadas tras allanamientos en el barrio La Unión, en el marco de una investigación por homicidio.

El crimen

La Policía de Montevideo investiga un crimen ocurrido en la tarde del domingo en Azara y Menorca, en el barrio de la Unión. A raíz de un llamado por una persona tendida en la calle, los funcionarios fueron hasta el lugar y encontraron a la víctima ya sin signos vitales.

Personal médico constató el hombre tenía una herida de arma blanca en la región intercostal. Según el comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo, mediante la visualización de cámaras se pudo ver que la víctima iba junto a una acompañante en una bicicleta cuando fue abordado por el agresor, que circulaba a pie.

"En las imágenes se observa que el agresor ataca a la víctima, quien cae al suelo. Tras el hecho, el autor se retira del lugar en la bicicleta de la víctima, mientras que la mujer que lo acompañaba se retira en otra dirección", dice el comunicado

El caso quedó a cargo de la Fiscalía y del Departamento de Homicidios de la Policía, cuyos funcionarios intentarán determinar quién fue el agresor y por qué cometió el crimen. De momento se desconoce si se trató de una rapiña o de un enfrentamiento por algún conflicto previo.

Esquina de Azará y Menorca, en el barrio de la Unión, donde se registró un homicidio este 8 de marzo de 2026.
Esquina de Azará y Menorca, en el barrio de la Unión, donde se registró un homicidio este 8 de marzo de 2026.
Foto: Google Maps
