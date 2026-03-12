Incendio de campo en Neptunia Norte: Bomberos, Policía e intendencia trabajan para frenar el fuego

Unidades de Bomberos de Parque del Plata y Solymar combaten desde el mediodía de este jueves un incendio de campo de magnitud en la zona de Neptunia Norte, en el departamento de Canelones. El fuego, que ya ha afectado una superficie aproximada de 15 hectáreas, se desarrolla en un área de difícil abordaje caracterizada por la presencia de pajonales, chilcas y vegetación silvestre, lo que ha obligado a los efectivos a realizar tareas de extinción a pie ante la imposibilidad de ingresar con vehículos de emergencia.

Dada la complejidad del terreno y el avance de las llamas, el operativo cuenta con el apoyo aéreo de un helicóptero con helibalde de la Policía Aérea del Ministerio del Interior.

Asimismo, se trabaja en coordinación directa con el CECOED departamental, que ha dispuesto maquinaria pesada de la Intendencia de Canelones para el ensanche de líneas cortafuego, con el objetivo de confinar el incendio y evitar que el frente se propague hacia zonas habitadas. Al momento, las autoridades confirmaron que no se registran personas lesionadas ni viviendas afectadas por el siniestro.

Incendio de campo en ruta 34, en la zona de Neptunia Norte. Foto: Dirección Nacional de Bomberos.

Extremar precauciones

La densa columna de humo generada por la combustión de la vegetación ha reducido drásticamente la visibilidad en las vías de comunicación cercanas, por lo que la Ruta 34 estuvo cortada, pero ya se encuentra liberada.

Los trabajos de extinción se mantienen de forma intensa con personal pie a tierra, enfocados en el control del perímetro. El despliegue de las Unidades Operativas de Canelones busca consolidar las fajas de seguridad en un contexto de baja accesibilidad. Las autoridades exhortan a la población a evitar la zona y extremar las precauciones ante la presencia de humo en rutas aledañas, mientras se aguarda por la evolución de las tareas de enfriamiento.