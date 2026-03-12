Violento intento de rapiña en Colón: forcejeo, disparos de la Policía y un delincuente herido

La Policía intervino en la tarde de este jueves ante una tentativa de rapiña registrada en la intersección de Carve y avenida General Eugenio Garzón, en la zona del barrio Colón de Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el conductor de un vehículo fue abordado por dos hombres que, mediante amenazas con un arma de fuego, intentaron sustraerle sus pertenencias. Durante el incidente se produjo un forcejeo, resultando la víctima con una lesión cortante en el cuero cabelludo.

Efectivos policiales que patrullaban la zona advirtieron la situación e intervinieron, efectuando disparos con sus armas de reglamento.

Como resultado del procedimiento fue detenido uno de los involucrados, un hombre de 26 años con antecedentes penales, quien presentó una herida de arma de fuego en un miembro inferior, siendo trasladado a un centro asistencial. El otro individuo logró darse a la fuga.

En el lugar se incautó un revólver calibre 38 y una moto que presuntamente habría sido utilizada por los involucrados. La escena fue preservada y el caso quedó a disposición de la Fiscalía competente, continuándose con las actuaciones correspondientes.